«Жирона» – сказка! Обыграли «Атлетико» 4:3, остались лидерами Ла Лиги, можно было поймать сочные 17.50

Мы точно знаем, что загадали игроки «Жироны» на Новый год – как минимум, оставаться на вершине Ла Лиги как можно дольше. Матч с «Атлетико» был идеален со всех сторон: интрига до конца, хет-трик Мораты, гол на 91-й минуте.

Раздел «Ставки» на Sports.ru проследил за новогодней испанской сказкой, а также проверил, какие коэффициенты можно было поймать во время (и до) матча.

⚽⚽⚽ Альваро Мората трижды забил в матче с «Жироной». Нападающий «Атлетико» отличился на 14-й, 44-й и 54-й минутах матча 19-го тура Ла Лиги. Ассистировали ему Антуан Гризманн и Родриго Де Поль (дважды).

Теперь на счету 31-летнего испанца 12 голов в текущем чемпионате Испании. Он догнал Борху Майораля из «Хетафе» и уступает лишь Джуду Беллингему из «Реала» – у англичанина 13 мячей. Поймать Морату в котировках на бутсу чемпионата все еще можно за сумасшедшие 17.00. Пока не пофиксиили – выглядит отличным долгосроком.

😊 На 90-й минуте еще можно было поставить на итоговую победу «Жироны» в матче с «Атлетико», кто успел – ухватил куш с цифрой 17.50 в графе коэффициентов. На тотал больше 5,5 мячей давали 10.00, ТБ 6,5 – 17.00.

💃 На победу «Жироны» в Ла Лиге прямо сейчас выдают коэффициент 6.00, выше «Реал» за 1.25! Верите в сказку – вам сюда! Хотя сказка уже пишется на глазах, перед сезоном кэф был – 1001.00.

После первого круга чемпионата Испании лидируют две команды – «Реал» и «Жирона» набрали по 48 очков после 19 туров. Мадридцы расположились выше благодаря дополнительным показателям.

Третье место на данный момент занимает «Атлетико». Команда Диего Симеоне отстала на 10 очков. На четвертой строчке идет «Барселона», у которой тоже 38 баллов, но есть игра в запасе (она пройдет 4 января). На пятом месте – «Атлетик» с 35 очками после 18 игр.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros