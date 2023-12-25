Куча трендов на «Арсенал», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Брайтон»: разнообразные тоталы, форы и голы

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«Тоттенхэм» против «Брайтона»: голы, серии и прочие радости

Лондонцы в погоне за лидерами, «Брайтон» – самая веселая команда лиги. На что поставить?

● «Тоттенхэм» победил в трех последних матчах, на продолжение серии – 2.70.

● В последних пяти играх «Тоттенхэм» забивает в среднем 2.40 гола за игру, сегодня – 1.54.

● При этом не больше трех голов забивалось в шести последних личных встречах на поле «Брайтона» в АПЛ . Сегодня – 1.77.

● Не больше четырех желтых карточек показывалось в шести последних личных встречах на поле «Брайтона» в АПЛ. Опять по минимуму за 2.32.

«Арсенал» хочет возглавить таблицу, фора на «Вест Хэм» уже (+4,5)

Думали, что она на голы? А вот нет.

● «Вест Хэм» победил по угловым ударам с форой (+4,5) в восьми из 10 последних личных встреч на поле «Арсенала» в АПЛ. Сегодня фора пройдет – 1.76.

● «Арсенал» забивал как минимум пару мячей в шести из семи последних личных встреч на своем поле в лиге (при двух возвратах). Сегодня снова забьют за 1.70.

● «Вест Хэм» забивает в четырех последних матчах против «Арсенала». Сегодня опять распечатают – 1.90.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield