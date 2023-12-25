Ставки на Спортс
Блог

Куча трендов на «Арсенал», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Брайтон»: разнообразные тоталы, форы и голы

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Вест Хэм Вест Хэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
Ставки на спорт Ставки на спорт
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Ставки на футбол Ставки на футбол
Арсенал Арсенал
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Раздел «Ставки» на Sports.ru не оставит без матчей, даже когда качественного футбола почти нет. В прицеле два матча АПЛ и все, что только можно взять.

«Тоттенхэм» против «Брайтона»: голы, серии и прочие радости

 Лондонцы в погоне за лидерами, «Брайтон» – самая веселая команда лиги. На что поставить?

● «Тоттенхэм» победил в трех последних матчах, на продолжение серии – 2.70.

● В последних пяти играх «Тоттенхэм» забивает в среднем 2.40 гола за игру, сегодня – 1.54.

● При этом не больше трех голов забивалось в шести последних личных встречах на поле «Брайтона» в АПЛ . Сегодня – 1.77.

● Не больше четырех желтых карточек показывалось в шести последних личных встречах на поле «Брайтона» в АПЛ. Опять по минимуму за 2.32.

«Арсенал» хочет возглавить таблицу, фора на «Вест Хэм» уже (+4,5)

Думали, что она на голы? А вот нет.

● «Вест Хэм» победил по угловым ударам с форой (+4,5) в восьми из 10 последних личных встреч на поле «Арсенала» в АПЛ. Сегодня фора пройдет – 1.76.

● «Арсенал» забивал как минимум пару мячей в шести из семи последних личных встреч на своем поле в лиге (при двух возвратах). Сегодня снова забьют за 1.70.

● «Вест Хэм» забивает в четырех последних матчах против «Арсенала». Сегодня опять распечатают – 1.90.

«Интер Майами» – главный фаворит МЛС после перехода Суареса. Но коэффициент – 4.50

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Желаю удачи Брайтону и Вест Хэму.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий