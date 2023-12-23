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Как играют в Boxing Day в АПЛ? Андердоги страдают, топ-клубы практически никогда не играют между собой, тотал высокий

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В АПЛ чудесный день – Boxing Day! Легендарная картинка, как новогоднее обращение президента (или проблемы с гололедицей) запощена и перепощена практически везде, Рождественский чемпион определен, но как быть простым работягам? Не переживайте, Раздел «Ставки» на Sports.ru разобрался в тонкостях праздничных матчей и подвел черту перед сегодняшними играми.

● За последние пять лет результативность постучалась в двери снова. Да, несмотря на провал в доковидный и ковидный годы, тотал мячей держится в районе троечки, что очень хорошо для любителей погрузиться в тотал больше. Проходимость ТБ 2,5 – во всех играх. Смогут повторить?

● В последние два сезона ничью фиксировали только в двух из 17 сыгранных матчей. Тренд долго жил, но внезапно скис.

● За пять (!) сезонов в Boxing Day случился лишь один топ-матч – «Арсенал» против «Челси» («гуннеры» выиграли).

● Из топов в этот день страдает «Сити», Пеп точно может снова рассказать журналистам про ужасный календарь. За последние шесть сезонов (да, зацепим еще один год в качестве исключения) «Манчестер» проиграл дважды после Рождества – в сезоне 2017/18 «Вулверхэмптону» – кожэффициент тогда был 7.05, и «Лестеру» годом позже – 9.50.

● «Тоттенхэм» – синоним громких побед, составители календаря смекнули, и не поставили игру лондонцев 26 декабря этого года. ROI на разгромы выше ТБ 3,5 составляет за последние пять лет – 220%. Всего разгромов, если считать по играм – каждый четвертый матч (если брать вообще все команды).

● Процент побед «большой шестерки» после Рождества – 73,3%.

Сегодня

«Фулхэм» проигрывает в трех последних матчах в гостях в АПЛ за 2.02, играют на выезде против «Борнмута».

«Астон Вилла» не проигрывает в 10 последних матчах, на то, что с «МЮ» продолжится серия – 1.53.

В последних пяти играх «Шеффилд Юнайтед» пропускает в среднем 2.00 гола за игру, «Лутон» точно может забить столько за 2.07.

«Ливерпуль» не пропускает в трех последних матчах против «Борнмута», сегодня коэффициент – 2.17.

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Фото: Gettyimages/Andrew Boyers – Pool

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