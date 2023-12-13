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«Аякс» стал круче: постоянно забивает и побеждает – он уже в топ-5 лиги, задержался и в еврокубках

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Два месяца назад «Аякс» дико штормило: зона вылета, мизерное количество очков, сплошные неудачи в еврокубках. И какая красота сейчас – серия побед, евровесна и уже топ-5 в чемпионате.

Как все изменилось: «Аякс» научился побеждать, достойно доиграл в еврокубках и подтянулся в топ

Напомним, как это было в конце октября: 2:5 от «ПСВ» и последнее место всего с пятью набранными очками при двух играх в запасе. Жуть какая.

Временным тренером «Аякса» стал Джон ван ’т Схип. Стартовая позиция для него была дико непростой – последняя строчка в чемпионате, всего два очка в трех матчах Лиги Европы. 

А что получилось с ним – семь побед в десяти матчах во всех турнирах, в декабре «Аякс» выиграл все четыре игры. Проиграли «Брайтону» и «Марселю», но в матче за третье место в группе Лиги Европы обыграли АЕК. Оступились в чемпионате с «Альмере», упустив победу на 90+3, но другие шесть матчей выиграли.

И вот итог: «Аякс» уже замыкает топ-5 в голландском чемпионате, а заодно попал в Лигу конференций.

Хотели бы поставить на «Аякс» за 711.20?

Перед сезоном «Аякс» был фаворитом в борьбе за чемпионство с коэффициентом 2.20. Как оказался на последнем месте – его шансы оценили в 474.00!

Причем это не было пиком. Встречались и сумасшедшие 711.20 в середине ноября. Тогда у «Аякса» было минус 24 от лидера при игре в запасе.

Сейчас разница между лидирующим вообще без потерь «ПСВ» и «Аяксом» составляет 21 очко – расстояние в семь побед. Значение упало до 250.00. Пока шансы четырех команд оцениваются выше – 50.00 у «Твенте», 35.00 – у «АЗ», 8.00 – у «Фейеноорда» и уже скучные 1.08 у «ПСВ».

А в Лиге конференций только семь команд представляются сильнее «Аякса», чей коэффициент на победу составил 20.00. Фавориты до сих пор – «Астон Вилла» (4.30) и «Фиорентина» (6.50), одинаковые шансы у «Айнтрахта» и «Бетиса» (по 10.00), а «Лилль», «Фенербахче» и «Брюгге» оценены соответственно в 13.00, 15.00 и 17.00.

Характеристика «Аякса» сейчас – много голов и верхов

«Аякс» – самая зрелищная команда чемпионата, в играх с ее участием забивается в среднем 4,07 гола. Она же, наряду с «ПСВ», и самая верховая – только два низа в 15 играх.

Редко, когда к этому моменту двузначные числа в забитых и пропущенных могут оказаться по итогам первых таймов, но кроме «Херенвена» в Нидерландах такая команда – «Аякс». До перерыва забито 14, пропущено столько же. Во вторых таймах команда пропустила те же 14, но забила на пять больше.

«Обе забьют» прошло в 11 из 15 матчей «Аякса». Только командам на «ф» – «Фортуне» и «Фейеноорду» «Аякс» не забил пока в сезоне. Но и всухую играл редко, не пропустил от команд на «в» – «Волендама» и «Витесса» (плюс – «Фортуны»).

Еще матч – и пауза

В ЛК «Аяксу» предстоит играть стыковой раунд к 1/8 финала. Попадет кто-то со вторых мест группового этапа ЛК – «Слован», «Гент», «Динамо» Загреб, «Буде-Глимт», «Легия», «Ференцварош», «Айнтрахт» или «Лудогорец». Жеребьевка – 18 декабря в понедельник.

А в чемпионате команде в этом году осталось сыграть 17 декабря дома против «Зволле» – середняка лиги с 11-го места. Дальше – перерыв до 14 января. Но если в первый месяц 2024 года будут игры против «Гоу Эхед Иглс», «Валвейка» и «Хераклеса», то февраль начнется с домашнего матча против «ПСВ».

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Фото: AP Photo/Patrick Post

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