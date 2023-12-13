«Порту» и «Шахтер» устроили шоу с коэффициентом 56.00. По трендам – два сапога – пара

Последний тур лиги чемпионов подарил не только слезы горя, как в случае с «Манчестер Юнайтед», но и слезы радости от красивой игры. «Порту» и «Шахтер» – один из тех матчей, когда простой болельщик мог кайфануть от красивого футбола с множеством мячей. Раздел «Ставки» на Sports.ru нашел разные интересности в игре, особенно для тех, кто заряжал в прематче.

Итак, в прематче никто не ждал, что будет такая перестрелка (5:3) – тотал стоял на стандартных 2,5 с уклоном в 3,5 мячей – 1.80 и 2.10 соответственно. В итоге, кто поверил в чудеса и забрал максимальный порог в 7,5 мячей (по фану) – сыграл на коэффициенте 56.00. А можно ли было такое предугадать?

В лайве движение было, но слишком незначительное – от прематча почти не отличалось.

Так почему два сапога?

Средний тотал мячей в этом сезоне, проходящих в играх «Порту» и «Шахтера» – 2.31 и 2.60 мячей. ТБ 2,5 до этой игры сыграл в шести матчах португальцев подряд, у «Шахты» – в шести из семи последних. Однако, «Шахтер» пустил пыли в глаза – за последний месяц не пропускал, а это четыре матча. Но «Порту» было достаточно не проиграть, так что «Шахтер» ни на секунду не выходил на виртуальное второе место.

Что теперь?

Португальцы в плей-офф Лиги чемпионов, украинцы в Лиге Европы. Верить в их итоговую победу не приходится – на победу «Порту» в ЛЧ – 80.00, «Шахтера» в Лиге Европы – 45.00. Да и суперкомпьютер Euro Club Index спрогнозировал победителя Лиги Европы. «Ливерпуль» – с отрывом главный претендент на победу с вероятностью 40%. Шансы английского клуба на трофей почти в 4 раза больше, чем у «Байера» (11%).

Примечательно, что у букмекеров разница между «Ливерпулем» и «Байером» в два раза меньше – 3.50 против 7.50.

А «Порту» попал в топ-10 команд с наивысшим заработком в этом году – 63,57 млн. евро и итоговое седьмое место. На первом – «Реал» с 79,9 млн.

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos