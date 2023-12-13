Фолы «Ромы», рекорд Обамеянга, «Ливерпуль» с дублем в составе и прочее в четверг вечером

Раздел «Ставки» на Sports.ru завязывает не только с Лигой чемпионов, но и с младшими сестричками – Лигой Европы и Конференций. Что и как сегодня в линиях?

24+

«Рома» примет «Шериф» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. В девяти последних матчах «Ромы» в турнире было зафиксировано минимум 24 фола.

Поставить на тотал больше 23,5 фолов в сегодняшней игре можно с коэффициентом 2.21.

Обамеянг идет на рекорд

«Брайтон» примет «Марсель» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Нападающий французского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг забил 29 голов за карьеру в Лиге Европы. Рекорд турнира принадлежит Радамелю Фалькао (30).

За 2.95 можно поставить на то, что габонский форвард забьет «Брайтону» и повторит рекорд экс-игрока «Атлетико» и «Порту».

Кэф на «Ливерпуль» ускакал

«Юнион» примет «Ливерпуль» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы. Английский клуб отправился в Бельгию без Мохаммеда Салаха, Вирджила ван Дейка, Алисона и других игроков основы.

После оглашения заявки на игру «Ливерпуль» превратился из фаворита в аутсайдера – коэффициент на победу подскочил с 1.90 до 3.00. Хозяева стали фаворитами за 2.23, на ничью можно поставить за 4.20.

Фото: Alfredo Falcone/Global Look Press