«Байер» – единственная команда в топ-лигах, у которой нет поражений. В начале сезона коэффициент на чемпионство был 51.00

«Байер» продлил серию без поражений до 21 матча. Команда Хаби Алонсо сегодня обыграла «Падерборн» (3:1) в Кубке Германии и вышла в четвертьфинал. Среди участников топ-лиг Европы леверкузенцы остаются единственной командой, еще не проигрывавшей в этом сезоне. На счету «Байера» 19 побед и 2 ничьих (с «Баварией» и «Боруссией» Дортмунд в Бундеслиге).

Раздел «Ставки» на Sports.ru посмотрел на коэффициенты до старта Бундеслиги и после. Кто-то срывает куш.

● «Байер» – единственный в топ-лигах, кто до сих пор не проигрывал: рядом долго шла «Ницца», но не справилась с «Нантом». «Бавария» тоже с нулем в Бундеслиге, зато проигрывала в Кубке – «Саарбрюкену».

● 18 побед, всего две ничьих – до «Боруссии» был и уверенный выезд к «Баварии», там закончили 2:2 (и тоже проигрывали по ходу). То есть сдержали двух самых статусных соперников, а остальных победили.

Команда Хаби Алонсо лидирует, «Бавария» отстает на три очка, но у мюнхенцев в запасе отмененный из-за снега матч с «Унионом».

Что с коэффициентами?

Коэффициент на победу в Бундеслиге до старта сезона был 51.00, сейчас – 4.25. «Бавария» все равно фаворит с 1.25! Но это не единственный вариант с трофеями в этом году.

После 1/8 финала Кубка Германии в турнире очень мало элиты: дожили всего три команды из Бундеслиги. Остальные пятеро участников – из второй или даже ниже! Фаворит теперь очевиден – наш герой – «Байер». Это просто одна из лучших команд оставшихся в турнире. Да, имеется«Штутгарт», который в этом сезоне тоже хорош, идет на третьем месте в чемпионате. Букмекеры верят именно в команду Хаби Алонсо – хорошие шансы выиграть первый за долгие годы трофей и избавиться от прозвища «Неверкузен».

2.30 – отличный кэф на это. Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 10 декабря, а сами матчи этой стадии – уже в 2024-м.

Позиционные атаки, контрпрессинг, быстрая игра накоротке – все это уже привычные атрибуты лидера Бундеслиги.

Но ключевое – невероятная форма фланговых Алекса Гримальдо и Джереми Фримпонга. Сейчас это самые результативные крайние защитники в топ-лигах: у Гримальдо 7+4, у Фримпонга 4+5. Крылья расправлены.

Из трендов

● Всего 38% сухих матчей, в 68% забивали обе команды. Алонсо любит играть в атаку, но в обороне все-таки бывают провалы.

● Теперь самое главное – во всех матчах этого сезона Бундеслиги – проходил ТБ 1,5, в 92% игр – тотал больше 2,5.

● Среднее количество голов в матчах «Байера» в чемпионате – 3.77.

Кажется, верховые матчи – визитная карточка команды.

Фото: Gettyimages/Christof Koepsel