«Ливерпуль» – лучшая команда для ставок в лайве. Камбэки, ранние голы и прочие радости

«Ливерпуль» успешнее всех клубов АПЛ проводит камбэки в 2023 году. Команда Юргена Клоппа в 14-м туре чемпионата Англии сумела одержать волевую победу над «Фулхэмом» (4:3), уступая 2:3 до 87-й минуты. Это самый поздний камбэк «красных» в истории АПЛ. Раздел «Ставки» на Sports.ru хочет понять, как так выходит?

В течение текущего календарного года мерсисайдцы набрали 21 очко в матчах АПЛ, по ходу которых проигрывали. У ближайших конкурентов в этой категории – «Арсенала», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма» – по 15 очков. Суммарный коэффициент, ну, если сложить те цифры, что виднелись в лайве – 105.00. Мощно, правда?

Согласно одному из исследований, за пятилетку с 2016 по 2021 год команда, которая открывала счет в АПЛ, побеждала в 65,3% игр. «Ливерпуль» капитально рушит значения. Их соперники побеждают лишь в 14,2% случаев, когда выходят вперед.

Команда и штаб Клоппа создают лучшие условия для возвращения в игру. Чтобы устраивать камбэки, нужно пропускать первым – дело сделано, «красные» устраивают это чаще любого другого топа АПЛ. После отхода на сборные Opta поделилась красноречивой деталью: с начала прошлого сезона «Ливерпуль» пропускал первым в 28 из 63 игр во всех турнирах – то есть почти в половине матчей (44,4%). В этом сезоне так же часто вынуждены отыгрываться только две команды – влетевшие в АПЛ (и самые ограниченные в плане бюджета) «Лутон» и «Шеффилд Юнайтед».

Эффективность работы Клоппа в этом сезоне вышла на космический уровень. Отчасти помогает глубина состава – Юрген уже рассказывал, что разнообразие вариантов позволяет выбрать оптимальный, а не единственно доступный. Несколько раз игроки, выходившие на замену, вносили прямой вклад в камбэк. Из 17 голов, забитых после перерыва, сразу пять – на счету запасных.

Плюс «Ливерпуль» пропускает первый гол, как правило, рано – оставляя много времени на камбэк.

Что это значит для бетторов?

● Гол противника в первом тайме – самое простое и понятное.

● Посложнее уже ловить голы в промежутке первого получаса. Можно использовать половинки флэта – все равно выйдете в плюс практически всегда.

● И третье – лайв – наше все. В матче с «Фулхэмом» на итоговую победу «Ливерпуля» перед запуском финального камбэка можно было выловить до 12.00.

А какие коэффициенты на команду?

Третьи на победу в АПЛ – 5.00. Прямо сейчас второе место и отставание в два очка от «Арсенала».

3.50 на победу в Лиге Европы. Пока не обвалились ребята из Лиги чемпионов конкурентов и правда нет.

9.00 на победу в Кубке Англии. Вполне реально, если выбьют «Арсенал» в январе.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill