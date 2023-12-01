«Базель» – предпоследний в чемпионате. Всего три победы, коэффициент на вылет – 3.50

А вот тренировал бы Абаскаль!

В этом сезоне старые боги европейских футбольных лиг пали. «Аякс» страдает в Нидерландах доминация «Лиона» вспоминается, как миф, вот и в Швейцарии легендарный «Базель» упал на дно. Раздел «Ставки» на Sports.ru решил проверить что там по долгосрокам и как вообще дела у великой команды.

Что случилось?

Еще в начале ноября математическая модель предсказывала вылет из высшей лиги, в еврокубках, к тому моменту, проиграли «Тоболу». Поражение в первом туре от «Санкт-Галлена» (1:2) и вылет из квалификации Лиги конференций от казахстанского «Тобола» (1:3 и 2:1) добили руководство – в конце сентября немецкого тренера Тимо Шульца сменил его соотечественник Хайко Фогель.

Все только ухудшилось: в октябре у «Базеля» четыре поражения с общим счетом 0:10. В соцсетях клуб с грустью сообщил, что болельщикам не из чего выбирать гол месяца. Хотя в предыдущие разы Фогель успешно подхватывал «Базель» по ходу сезона. После влета «Лозанне» 0:3, руководство «Базеля» назначило уже третьего тренера за сезон. Теперь все пытается починить бывший игрок сборной Швейцарии Фабио Челестини.

«Мы можем сделать только одно: сражаться! Борьба на поле и работа, работа, работа. Очень важно держаться вместе», – сказал 48-летний тренер в первом интервью. И ситуация тала налаживаться: Три победы в пяти играх (включая Кубок), 12 очков, уже что-то (в начале ноября было всего 5).

Статистическая платформа Swiss Football Data не верит, что Челестини выправит ситуацию. Данные показывают, что по итогам сезона «Базель» сенсационно вылетит из Суперлиги. И это несмотря на то, что в Швейцарии напрямую вылетает только одна команда (еще одна играет в стыках). Букмекеры дают на это 3.50.

Отрыв от первого места – 18 очков, о победе в чемпионате стоит забыть, 501.00 – уровень какого-нибудь «Лутона» или «Сочи», в их чемпионство вы же тоже не верите?

Что дальше?

Потрепать нервы лидерам и нкопить очков все еще реально. Впереди «Лугано» (отставание в 7 очков), «Грассхоппер» (5 очков), «Люцерн» (12 очков), «Цюрих» (18 очков), «Янг Бойз» (16 очков), «Винтертур» (4 очка) и снова «Лугано». Пока ситуацию можно назвать «стабильно плохой», но, как говорилось выше – шансы есть, а путь исправления выбран.

Вот только если опираться на сухие цифры статистики, да и ловить тренды сразу, то – всего 7% сухих матчей, 73% сыграно на тотал больше 2,5, 93% на тб 1,5, в среднем забивается 3,33 мяча.

Фото: IMAGO/Manuel Winterberger/Global Look Press