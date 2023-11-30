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«Интер» вернулся за 20 минут в матче с «Бенфикой». Коэффициент на ничью доходил до 19.00

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Сегодня уже случился один знаменательный камбэк –  «Галатасарай» огорчил «МЮ», но лимит еще оставался. «Интер» решил щелкнуть по носу фаворита (а «Бенфика» шла фаворитом) и отыгрался с 0:3, забив три гола во втором тайме.

Раздел «Ставки» на Sports.ru оперативно врывается с коэффициентами в лайве.

 

● Полузащитник «Бенфики» (экс-«Локо») Жоау Мариу забил два быстрых гола – на 5-й и 13-й минутах. На 34-й португалец сделал хет-трик – это первые голы Мариу в ЛЧ после отъезда из «Интера».

● На 51-й минуте один гол отыграл Марко Арнаутович, на 58-й забил Давиде Фраттези. На 72-й Алексис Санчес сравнял счет с пенальти. «Интер» ранее уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Миланская команда занимает второе место в группе – у «Реал Сосьедад» тоже 11 очков. «Бенфика» с 1 баллом идет последней.

● Наивысший коэффициент на ничью доходил до 19.00 (сразу после хет-трика Жоау Мариу), на победу «Интера» тоже – 51.00.

● После гола Арнаутовича все посыпалось по наклонной, голы Фраттези и Санчеса только закрепили падение.

● Теперь «Интер» и «Реал Сосьедад» (за который в основе вышел Арсен Захарян) – лидеры группы D, у обеих команд по 11 очков и они гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. 12 декабря они и разыграют между собой первое место.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

В Лиге Европы все запутанно, но фавориты не меняются. Кто выйдет в плей-офф?

Фото: Gettyimages.ru/Carlos Rodrigues

1 комментарий
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Хуан Гампер
гол из офсайда и левая пенка. классно вернулся
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