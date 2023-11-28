Вечер камбэков в ЛЧ: «Сити», «ПСЖ» и «Барселона» отыгрались, линии в лайве – сок, по сравнению с прематчем

Вчерашний вечер в Лиге чемпионов подарил сразу три камбэка, причем во всех – фавориты проигрывали. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает взглянуть, как менялись коэффициенты и что можно было поймать в лайве.

«Сити» испытал проблемы с «Лейпцигом» (3:2)

В прематче никто не ожидал чего-то кроме разгрома немцев, Пеп и компания шли за 1.36, а до этого команды дважды встречались в Англии – оба раза «Сити» громил соперника. В сентябре 2021-го «горожане» победили 6:3, а в марте 2023-го – 7:0.

В лайве все было иначе: «Сити» камбэкнул против «Лейпцига» – превратил 0:2 в 3:2 за полчаса во втором тайме с выходом Хулиана Альвареса. Действующему победителю ЛЧ пришлось спасаться из-за нелепых ошибок в обороне, которые никто не ждал – подвел Мануэль Аканджи. Поставить на победу «Ман Сити» в начале второго тайма можно было с коэффициентом 6.00, дальше все постепенно укатилось сначала к 4.50, а потом и к 2.90.

Зато на то, что «Ман Сити» забьет минимум трижды давали 2.14. Ну и гений Холанда – норвежец быстрее всех забил 40 голов в ЛЧ. Он самый молодой игрок, достигший этой отметки. «Ман Сити» 18 матчей не проигрывает в ЛЧ. Среди английских клубов лучше был лишь «МЮ» – 25 игр с 2007-го по 2009-й.

«ПСЖ» спас ВАР на 98-й (1:1)

И то – с пенальти. Гол Исака так бы и остался единственным в матче до самого конца, хотя «ПСЖ» давил и создавал моменты. «Ньюкасл» приближался ко второй победе над парижанами, но помог ВАР. Судьи поставили пенальти за игру рукой Валентино Ливраменто. Мяч попал английскому защитнику в локоть.

К тому моменту линий на ничью уже не было, последнее движение кэфов – 9.00 на ничью на 92-й минуте. Теперь 1:1 оставили «ПСЖ» фаворитом в борьбе за выход из группы, так как в параллельном матче «Дортмунд» решил все вопросы с плей-офф.

В прематче победа «ПСЖ» шла за 1.73, плакали чьи-то экспрессы.

«Барса» в плей-офф (2:1)

«Барселона» тоже с камбэком, с третьей попытки Хави все-таки вывел команду в плей-офф. Португальцам из «Порту» у «Барсы» забивали португальцы. На 30-й минуте пропустили от Пепе – другого, 26-летнего бразильского полузащитника Пепе Акино. Уже через две минуты ответил Жоау Канселу, когда разобрался с защитником на входе в штрафную с фланга, а во втором тайме с того же края проник и прострелил Жоау Феликсу под удар в касание.

За эти две минуты можно было поймать коэффициент 3.20 на победу каталонцев, в прематче было скромно – 1.51.