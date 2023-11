Всего три команды в Европе не победили к ноябрю. Какие шансы на то, что они вылетят?

В этом сезоне полно ужасных преображений: «Ростов» Карпина, «Аякс», «Сочи», «Эвертон», «Лорьян», «Сельта», «Унион», но они хотя бы побеждали в этом сезоне. А вот три команды до сих пор с ноликом в графе «победы».

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает оценить шансы на то, вылетят ли они по итогу сезона из элиты, когда можнт прерваться серия, и почему все так плохо?

В «Салернитану» не верят

Есть такое ощущение, что команде Филиппо Индзаги просто не везет. Взгляните на статистику: 10,8 ударов по воротам в среднем за матч, 3,3 в створ, 0,8 созданных шанса при 0,4 – упущенных, 77,7% точности передач, камон, ноль побед?

На старте была ничья с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (1:1), да и крупные поражения, как от «Интера» (0:4) или «Монцы» (0:3) всегда чередовались с минимальными. Последняя игра с «Сасуолло» закончилась результативной ничьей (2:2), впереди «Лацио», «Болонья», «Фиорентина», «Аталанта» и «Милан». Календарь не из приятных, но игра то есть. Это не безвольная команда, которая может и мяч забрать, и от обороны поиграть.

Да и форвард имеется – Булайе Диа забил 20 голов с начала прошлого сезона Серии А. Это третий показатель в турнире за этот период – больше мячей только у Лаутаро Мартинеса («Интер», 33) и Виктора Осимхена («Наполи», 32).

В матче 12-го тура с «Сассуоло» один из голов на его счету. Всего в 9 играх текущего сезона Серии А на счету 26-летнего игрока сборной Сенегала 4 мяча. Правда букмекеры вообще не верят в то, что «Салернитана» спасется, на ее вылет – 1.20. На то, что останется в Серии А – 4.20. Но эта команда в любом случае запомнилась в этом сезоне.

Ультрас «Салернитаны» на домашний матч с «Интером» (0:4) подготовили впечатляющий перфоманс, связанный с культовой группой Pink Floyd. Он был посвящен 50-летию альбома The Dark Side of the Moon.

Сначала фанаты «Салернитаны» развернули полотно с надписью The Wall – так назывался альбом Pink Floyd, вышедший в 1979 году. Затем импровизированная стена была разрушена – на ее месте появилась обложка The Dark Side of the Moon с цитатой: «Ты всегда найдешь нас здесь, на темной стороне луны».

Верим, что и в следующем сезоне будут знаковые перформансы именно в Серии А, а не Б.

Атака «Альмерии» не спасает оборону

Поговорка про то, что лучшая оборона – это нападение, не работает в Андалусии. «Альмерия» – безумно красивая и интересная атакующая команда, а форвард Луис Хавьер Суарес, так и вообще – второй после Родриго из Мадрида в этом сезоне, кто наносит примерно по четыре удара за игру по воротам. Кержаков ставит лайк.

При этом Суарес преимущественно лупит из штрафной, то есть нагнетает и напрягает оборону постоянно. Правда при таком количестве ударов – всего четыре мяча. В этом и кроется проблема команды Гаиски Гаритано – в реализации. Если бы за каждый удар давали хотя бы по 1/10 балла в таблице, то «Жирона», «Реал» и «Барса» курили бы в сторонке. 12,3 удара по воротам у «Альмерии», 4,5 в створ... при 5,7 мимо.

Зато всегда можно зарядить на «обе забьют», лишь в трех турах эта ставка не проходила. Останется ли «Альмерия» в Ла Лиге? Если решит вопросы с тренером, а тот подтянет реализацию – то скорее да, чем нет.

«Лион» на дне

Буквально на дне. Всего четыре балла, ноль побед, отставание от зоны стыков – шесть очков и официально худший сезон в истории команды.

по данным статистического портала xValue, по ожидаемым очкам «Лион» занимает 16-ю позицию, хуже только «Нант» и «Лорьян».

Александр Ляказетт забил лишь три раза, Корантен Толиссо привозит пенальти, Максанс Какре проигрывает единоборства абсолютно в каждом матче – техничный парень, но пугающе плюшевый. Райан Шерки обводит, обводит, обводит, а толку нет: 0 голов, 1 ассист. Остальные – серая масса, не способная сделать рывок в кризисной команде.

Новый владелец Джон Текстор постоянно обещает инвестиции, но до конкретики не доходит. «Лион» распродал едва ли не самых перспективных игроков (Брэдли Барколя уехал в «ПСЖ» за 45 млн евро, Кастелло Лукеба – в «Лейпциг» за 30 млн) и приобрел сомнительных персонажей.

Пожалуй, именно история с поиском опорника самая показательная. «Лион» вместо Тапии забрал свободного агента Энсли Мэйтленд-Найлза. Наверное, руководство надеялось, что Блан успокоится и перестанет просить опорника. Но Блан на первой же конференции декларировал: нормальный игрок, но он не опорник. И да, Лоран Блан несколько раз до увольнения ехидничал насчет возможного увольнения, и получил его.

Объективно состав «Лиона» даже с учетом плохого трансферного окна совсем не для борьбы за выживание. «Лион» должен быть выше. Но для этого нужно начать нормально играть в футбол и наладить менеджмент.

Поверить в то, что одна из доминирующих сил французского футбола вот так молча уйдет на путь очищения первым дивизионом, никак нельзя. Зимнее трансферное окно все покажет, а пока в вылет команды все же не верят, на прямую путевку в Лигу 2 – 3.85 прямо сейчас.

Фото: Massimo Paolone, Jose Torres/Global Look Press