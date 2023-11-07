У Кокорина второй гол в Лиге Европы – теперь «Бетису». Линия на тотал голов Александра снова открыта

Александр Кокорин продолжает радовать в Лиге Европы – два гола в этом розыгрыше, неплохой тотал в чемпионате Кипра, довольный «Арис». Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть как изменилась линия на форварда в этом сезоне, что давали на короткий период в «Фиорентине», что теперь в «Лимасоле», продолжит ли забивать?

Отлично сыграл в прошлом сезоне, в этом тоже старается

Кокорин продуктивно провел прошлый сезон на Кипре – выиграл чемпионат с «Арисом», забил 11 голов. Но так как принадлежал «Фиорентине» – вернулся в клуб, где забивал в предсезонных играх. Итальянцы так и не смогли никому его продать – пришлось включать в заявку на чемпионат... чтобы снова отдать в аренду в «Арис».

В Серии А Кокорин так и не успел сыграть в этом сезоне – пока Александр числился в составе «Фиорентина» без него: разгромила «Дженоа», сыграла вничью с «Лечче» и крупно уступила «Интеру». Зато в Лиге конференций Кокорин вышел на несколько минут в игре с «Рапидом». Теперь ушел на повышение в Лигу Европы.

До трансфера БЕТСИТИ предлагала линию в ТБ1.5 голов за 2.40 или ТМ1.5 – за 1.51. Аналогично и по голевым передачам – ТБ1.5 за 3.00 и ТМ1.5 – за 1.34. В итоге линию сняли, в Серии А забить не выйдет, а новая – на чемпионат Кипра, уже с другими раскладами:

На тотал больше 6,5 мячей – 2.00, меньше – 1.72. По передачам тотал в 1,5 за 1.75, меньше – 1.95.

Но голы пока только в Лиге Европы

● «Он получает удовольствие от футбола. Солнышко, хорошая погода, все его устраивает», – говорил Владимир Быстров сразу после первого тура Лиги Европы («Арис» проиграл «Спарте» 2:3, но Кокорин забил первый гол за пять лет в еврокубках).

● «Кокорин находится в самом расцвете сил. Пару сезонов на высоком уровне он еще может выдать. Конечно, чемпионат Кипра – не Ла Лига или Серия А, но его клуб играет в Лиге Европы, а это показывает определенный уровень. И Саша там уже забил. Прошлый сезон стал очень важным для Кокорина, он вернул уверенность в себе. Думаю, сейчас Александр входит в пятерку лучших российских форвардов», – похвала от Александра Мостового.

● «Кокорин похож на Гризманна: оба шустренькие. Саша не реализовал потенциал, должен был играть в больших клубах», – а это уже реплика Миодрага Божовича.

У форварда два гола, один в ворота «Спарты» с точки, уверенно реализовал на 11-й минуте, второй – в четверг вечером «Бетису». Кокорин вышел только на 76-й минуте и уже на 84-й размочил счет 3:0. Потом еще мог записать голевую, но партнер не реализовал выход один на один.

Сейчас клуб Александра идет на последнем месте в группе C Лиги Европы с тремя очками. Выше «Спарта» – четыре, «Рейнджерс» – семь и «Бетис» – девять.

Во время открытия линии давали 5.00 на то, что «Арис» выйдет из группы, после четырех туров – 9.00. Шансы на попадание в Лигу Конференций – отличные, кажется, цель изначально была попасть именно туда. Если россиянин продолжит забивать, то шансы станут только выше.

Фото: eastnews.ru/Jewel SAMAD / AFP; Facebook/arislimassolfc