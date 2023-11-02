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«Спартак» в последние два года разбирается с «Локо» в дерби, а как будет сегодня?

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Сегодня в РПЛ пройдет матч тура, «Локомотив» принимает «Спартак», но за последние два года статистика удручает – четыре поражения подряд. РАздел «Ставки» на Sports.ru предлагает взглянуть на дерби глазами букмекеров, подсмотреть тренды и изучить линии на сегодняшний матч.

 

● За последние десять матчей «Спартак» победил шесть раз, две игры закончились ничейным результатом. При этом, только в четырех из десяти проходил тотал больше 2,5 голов. Тут с учетом кубковых встреч.

● Средний коэффициент на «Локо» в последних десяти играх – 3.40, на «Спартак» – 2.50. Самые большие цифры за это время – у победы «Спартака» в 2019-м, тогда на победу давали сумасшедшие 4.04. «Локомотив», впрочем, недалеко уехал – 3.96 в апреле 2022 года.

● Кстати, матчи команд – настоящая загадка для простых людей, ведь коэффициенты скачут хаотично, вы уже заметили судя по таблице.

А что сегодня?

2.60 на «Локо», 2.65 на «Спартак», кажется, в этот раз аналитики не видят разницы, хотя бы на статус дерби тянет.

● Не больше двух голов забивалось в семи из десяти последних игр «Локомотива» в Премьер-лиге, плюс на своем поле в РПЛ команда не уступила в девяти из десяти предыдущих поединков (6 побед, 3 ничьи). При этом «Локомотив» пропускал как минимум один мяч в 5 из 7 последних домашних матчей в РПЛ.

● Как минимум одна команда не забивала в семи из восьми последних игр «Спартака» в Премьер-лиге, а на выезде в чемпионате ребята Абаскаля проиграли в четырех предыдущих матчах. Не самая лучшая стата. Зато на «Черкизово» они не уступали в шести из восьми последних встреч в РПЛ (3 победы, 3 ничьи).

● Дерби не отличается результативностью – не больше трех голов забивалось в целых 11 последних игр в РПЛ, поэтому тотал меньше 3,5 выглядит неплохим вариантом за 1.64.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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