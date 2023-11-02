Победа «Баварии» в Класикере, «Зенит» и арбитры и тотал меньше в игре «Арсенала» в субботу

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«Зенит» не проигрывает при арбитре Алексее Сухом

Который назначен на игру с «Балтикой». Сегодня действующий чемпион может хотя бы временно вернуться на первую строчку – для этого нужно набирать три очка за 1.66.

С 2017 года Алексей Сухой отработал 10 матчей Зенита – итог 6 побед, 4 ничьих против «Анжи», «Динамо», «Оренбурга» и «Уфы». После назначения Сергея Семака была всего одна ничья, остальные матчи (включая товарищескую игру с «Сепаханом» в этом сезоне) «Зенит» выиграл. Более того, в каждом из последних шести игр забивал минимум два мяча.

За 9 официальных матчей с участием «Зенита» Алексей Сухой назначил всего один пенальти, как и всего за сезон – поставил точку больше двух месяцев назад в матче «Спартака» и «Краснодара». Снова без пенальти – 1.65 / поставит – 2.15.

«Боруссия» для грустных

Когда играет с «Баварией». Клуб из Дортмунда проиграл мюнхенцам в 13 из последних 15 матчей. В последний раз «Боруссия» побеждала «Баварию» пять лет назад – в ноябре 2018-го.

Клуб из Мюнхена – фаворит сегодняшней игры за 1.84. Ничья идет за 4.34, победа «Боруссии» – за 3.96.

«Касл» против «пушкарей»

Соперники много сил потратят на оборону, так как встретятся одни из лучших линий атаки этого розыгрыша АПЛ. Нельзя не отметить, что в 9 предыдущих личных встречах в чемпионате одна из команд не забивала, а в 5 последних противостояниях было максимум два гола. Тотал меньше 2,5 с кэфом 2.04 выглядит интересно.

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press