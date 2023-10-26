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Какое класико самое результативное? А какие там были коэффициенты? Смотрим на историю, ждем голов и тотал больше

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Главный матч сезона уже в субботу – «Барселона» примет «Реал Мадрид» в Ла Лиге. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает вспомнить самые классные Класико в истории, посмотреть на тренды и решить, а что завтра?

● За последние 20 лет было 13 матчей, где проходил тотал больше 2,5 голов. При этом фавориты побеждали только пять раз!

● «Барселона» семь раз побеждала разгромно, особенно памятны 6:2 в 2009-м, 5:1 в 2018-м и парочка 4:0.

● Средний коэффициент на «Барсу» за последние 20 лет (с учетом всех матчей, не только тех, что в таблице) – 2.27, на «Реал» – 2,33. Практически идентичные коэффициенты.

● Самым крупным апсетом, с точки зрения коэффициентов за последние 20 лет, стала мартовская игра 2022 года. Тогда Мадрид победил 3:1, а коэффициент на победу в прематче доходил до 4.10.

Чтобы не было скучно, подключайте одно из лучших видео в противостоянии Месси и Роналду.

Что по сезону?

● Мадрид лидирует в таблице с 25 очками (делит с «Жироной», но впереди по разнице мячей), «Барса» – третья, с 24 очками.

● Оба суперклуба сыграли 50% «сухих» матчей в этом сезоне с практически одинаковым xGF (2.06 у «Барсы» и 2.11 у мадридского «Реала»).

● Тотал больше 1,5 голов проходил в 70% игр «Барсы» и 90% у «Мадрида», 2,5 – у обеих команд в 60% случаев.

● Среднее количество голов в этом сезоне у «Барсы» – 3.20, у «Реала» – 2.80.

А в субботу?

● Однозначного фаворита просто нет: на «Барселону» коэффициент 2.70, на «Реал» – 2.75. Ничья тоже рассматривается – 3.80.

● Главное, на класико назначен Хесус Хиль Мансано, фанаты «Барселоны» напряглись: при нем «Реал» выиграл 88%, «Барсе» – 50%.

● В 2022 году Хиль Мансано удалил форварда «Барселоны» Роберта Левандовского на 30-й минуте матча против «Осасуны» за две желтых карточки. Уходя в подтрибунное помещение, поляк жестикулировал в адрес судьи, за что был дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги: на один матч за удаление, а еще на два – за неуважение к арбитру.

● Кстати, Левандовский хочет сыграть в субботу. По информации Diario Sport, польский нападающий «Барсы» может выйти на поле в этой игре, несмотря на то, что он еще не полностью восстановился от травмы голеностопа. Окончательное решение относительно участия Левандовского будет принято после завтрашней тренировки. Форвард будет заниматься под большей нагрузкой, и если проблем не возникнет, то Роберт, скорее всего, попадет в заявку на класико.

● В восьми предыдущих личных встречах в Ла Лиге каталонцы одержали лишь две победы, в остальных – пять за Мадридом и одна ничья. Стоит присмотреться к победе «Реала» за 2.75. На то, что Мадрид не проиграет - 1.67.

● В 11 из 12 предыдущих игр в Барселоне в Примере обе команды забивали, сегодня. Обе забьют сегодня за 1.54.

● Чаще всего «Барселона» забивает с 76-й по 90-ю минуту – сразу девять мячей в текущем розыгрыше Ла Лиги. С учетом проходимости «обе забьют» и приятным коэффициентом «на гол с 57-й по 90-ю минуту» – 1.79, стоит присмотреться.

Класико стартует 28 октября в 17:15 по Москве.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez

3 комментария

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Александр Фадин
Автор
Ответ Anton_Right
Не знаю. ) Давно не делал ставки (с полгода где-то) - просто не хочу "увлекаться", но "классико" - это святое. И я по-дилетантски, наивно и тупо поставил банально на "исход" и на "своё" - т.е. на "Барсу". Посмотрим. У меня на Винлайне рега. 360 р. зарядил. Это для меня много. )
Удачи вам!
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Дилшод
если по минимальному смотреть у Реала. больше побед
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Anton_Right
Не знаю. ) Давно не делал ставки (с полгода где-то) - просто не хочу "увлекаться", но "классико" - это святое. И я по-дилетантски, наивно и тупо поставил банально на "исход" и на "своё" - т.е. на "Барсу". Посмотрим. У меня на Винлайне рега. 360 р. зарядил. Это для меня много. )
0
0
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