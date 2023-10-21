Перекладина и гол Ориги на 96-й в мерсисайдском дерби. Вспоминаем, как менялись коэффициенты

Раздел «Ставки» на Sports.ru продолжает исторический сериал, где мы рассматриваем интересные матчи прошлого через букмекерские коэффициенты и движение линий. После того самого финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Баварией» – вспомним матч АПЛ 2 декабря 2018 года, где «Ливерпуль» принимал «Эвертон» и выиграл благодаря голу на 96-й минуте.

Пикфорд, перекладина, Ориги

На табло нули, добавленное время почти закончилось, мяч лети к штрафной площади «Эвертона», попадает к Ван Дейку, удар с лета, срезка, Пикфорд неудачно отбивает, перекладина, Ориги и гол. «Красные» побеждают.

● В прематче победа хозяев шла за 1.48, гостей – 8.50, на ничью давали 4.50.

● В начале второго тайма коэффициент на «Ливерпуль» поднялся до 1.85, «Эвертон» – 6.00.

● На 85-й минуте победа хозяев уже за 2.50, гостей – 7.40.

● К моменту гола только Betfare и Betsafe все еще держали линию – на «Ливерпуль» выставили 11.50, на «Эвертон» – 27.00. Ничья шла за 1.20.

Кто-то точно успел выставить в лайве.

А что сегодня?

Все как обычно. «Ливерпуль» – фаворит, хотя в двух последних турах команда Клоппа уступила «Тоттенхэму» (1:2) и сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2). Перед этим они победили в пяти подряд матчах чемпионата. В таблице – четвертое место, но отставание от лидирующих лондонских клубов составляет всего три балла.

В семи предыдущих матчах «Ливерпуля» в АПЛ забивалось как минимум 3 мяча (у «Эвертона» – три игры подряд), при этом в девяти из десяти последних игр в чемпионате забивали обе команды.

Команда Клоппа настроена догнать лидеров, «Эвертон» в тилте, команда способна обыгрывать разве что ближайших конкурентов по турнирной таблице.

Отличным выглядит вариант «Ливерпуль с форой (-1,5)» за 1.97.

Из интересных трендов:

● «Эвертон» не подавал больше трех угловых в восьми из девяти последних игр на «Энфилде». Тотал 3,5 угловых 1.82.

● «Ливерпуль» пропускает в первом тайме 4 матча подряд. «Эвертон» продолжит серию за 2.55.

Фото: IMAGO/Ian Stephen/Global Look Press