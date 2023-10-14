Хоккейно-футбольная «Ставка дня». В ролях: Харри Кейн, «Магнитка», сборные «Казахстана» и «Украины»

Раздел «Ставки» на Sports.ru сегодня не только с футболом, но и важным матчем в КХЛ. Тренды, линии, валуи и Харри Кейн в сегодняшнем выпуске.

Тотальный «Магнитогорск» на выезде

«Автомобилист» должен поддержать, ведь «Металлург» сыграл на тотал больше 4,5 шайб в шести из семи последних выездных матчей «Металлурга». ДА и в пяти играх подряд в общем. Сегодня ТБ пройдет за 1.92.

Казахстан в желтом

Сборные Казахстана и Финляндии все еще имеют шансы на поездку в Германию на Евро, но надо побеждать в очном матче. Прогнозировать чью-то победу очень сложно, поэтому ныряем в смолл-маркет, а тут – тотал меньше по желтым карточкам. И у Казахстана, и у Финляндии, ТМ 4,5 сыграл в шести из семи последних игр в квалификации. Сегодня снова минимум жесткости за 1.94.

Кейн должен забивать

Сборная Англии примет Италию в квалификации Евро-2024. Нападающий англичан Харри Кейн отличился шесть раз в шести матчах за сборную в 2023 году. Форвард «Баварии» не забил только Украине (1:1) на выезде. Поставить на гол англичанина в ворота итальянцев можно за 2.20.

Украина победит по офсайдам?

Мальта очень даже «за». За шесть матчей отбора Мальта попала в офсайд всего два раза – оба против Северной Македонии. У мальтийцев самый низкий показатель попадания во вне игры среди всех 52 сборных, участвующих в квалификации. С 2019 года Мальта провела 34 матча и победила по офсайдам лишь в шести из них. Также было 23 поражения и пять ничьих.

Поставить на победу Украины по попаданиям во вне игры можно за 1.71. Тотал офсайдов Мальты меньше 1,5 идет за 1.48.

Фото: str/XinHua/Global Look Press