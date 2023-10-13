Скука в матче России, очередная победа Тедеско и неудача Люксембурга после перерыва: какие ставки развлекут нас в понедельник

Сегодня еще одна порция матчей сборных плюс игра российской команды с кенийцами, а еще встречи КХЛ. На что поставить? Давайте прикинем.

Россия – Кения: вспомним, что работало раньше

А что работало? Непременно – низ. После отстранения прошло девять матчей сборной России. Низ сыграл семь раз. Что предлагается на игру с Кенией? ТМ2.5 – сразу за 1.82! Даже есть ТМ2.75 за 1.60.

Минус этого варианта в том, что мы не знаем силу сборной Кении. Но знаем, что наши не слишком-то результативны – больше гола забивали лишь дважды за это время.

Бельгия – Швеция: победы хозяев длятся почти вечность

У бельгийцев мощная статистика в квалификации к Евро – не выиграли только один из 16 последних матчей и два из последних 19 домашних. У шведов таких показателей нет, да и с сопоставимыми соперниками в последнее время сплошные неудачи на выезде – проиграли Австрии, Сербии, Норвегии, Польше, Испании, Грузии и Греции со времен Евро-2020.

Вопрос мотивации, конечно, важен, но у шведов минимальные шансы выйти из группы, а Бельгия уже вышла. Вероятны эксперименты, но Доменико Тедеско нужна любая победа. Так что успех бельгийцев за 1.66 – вполне себе вариант.

В матче Греции и Нидерландов будут голы

Тут все просто – греки регулярно гоняют верхи дома: не прошел только один в пяти матчах за последние два года. В квалификации на своем поле – шесть верхов в семи последних играх.

А у Нидерландов – девять последних матчей были верховыми. При этом на ТБ2.5 в матче Греция – Нидерланды предлагается поставить аж за 2.34. Можно выбрать и ТБ2 за 1.5.

Люксембург пропустит от Словакии после перерыва

В последних шести домашних матчах квалификации у Люксембурга так и происходило за исключением одной игры. Ровно как и у словаков – забивали в гостях. Так что тут нам просто важен гол Словакии Люксембургу на выезде во втором тайме – за 1.77.

Мотивация у обеих команд запредельная – именно они и спорят сейчас за вторую строчку в группе, где уже вышла Португалия.

СКА не победит в первом периоде

И переместимся в хоккейный Петербург. СКА дома лишь однажды в 10 последних матчах выигрывал первый период. «Адмирал» же уже в семи матчах подряд его не проигрывает.

Что там дают на непроигрыш первого периода «Адмиралом» в Петербурге? 1.61 – весьма неплохо.

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Фото: rfs.ru; vk/ska