Разбираем дерби «Спартака» и ЦСКА: коэффициенты всегда радуют, тотал обычно – меньше, ЦСКА чаще фаворит, но не сегодня

Сегодня московское дерби: «Спартак» принимает ЦСКА, тысячи билетов проданы, игроки заряжены, обе команды проиграли в прошлом туре, в общем – будет битва. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает рассмотреть тренды и линии на матч.

● За последние десять игр в РПЛ (а мы брали в расчет только матчи чемпионата), «Спартак» победил только в трех играх, ЦСКА – в пяти. И было две ничьи с коэффициентами 3.30 в 2018-м и 3.84 в 2022-м;

● дерби обычно выходило «низовым», так, тотал меньше 2,5 мячей сыграл в шести из десяти последних матчей, но в прошлом сезоне оба раза проходил «верх»;

● средний коэффициент на победу «Спартака» всегда в районе 3.00, ЦСКА – 2.60;

● в сегодняшнем матче на победу «красно-белых» дают 2.46, они – фавориты, на победу ЦСКА – 2.85, на ничейный результат – 3.65 (коэффициенты на это практически не менялись за последние пять лет).

Чего ждать сегодня?

● тренды шепчут, что тотал меньше 24,5 фолов сыграл в шести из семи последних игр (это вам не «Спартак» против «Зенита»). На то, что и сегодня будет «низ» – 1.65.

● «Спартак» не проиграл с форой (0) во втором тайме в шести из восьми последних личных встреч на своем поле в РПЛ (5 побед, 1 возврат), сегодня фора идет за 1.70.

● Не больше девяти угловых подали в шести из семи последних личных встреч на поле «Спартака» в РПЛ, мало корнеров – 2.03.

● ЦСКА забивает и пропускает на выезде в восьми из девяти последних матчей в РПЛ, на то, что и сегодня будет обмен голами – 1.62.

Матч начнется в 19:00 по Москве, «Спартак» и ЦСКА набрали по 16 очков, но «красно-белые» выше из-за того, что выиграли на одну игру больше.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф