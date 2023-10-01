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Вторые таймы «Атлетико» – почти всегда с голами и низкими коэффициентами. «Фейеноорду» забили уже на второй минуте!

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«Атлетико» весело сыграл дома с «Фейеноордом» – 2:2 было уже в первом тайме. Зрелища ждали и после перерыва – все из-за способности испанцев здорово прибавлять во втором тайме.

Так произошло с «Фейеноордом» – гол уже на 47-й минуте вышел победным

После 2:2 в первом тайме «Атлетико» – как фаворит матча – резво побежал исправляться. В итоге Альваро Мората вовремя среагировал на кросс Науэля Молины и вывел хозяев вперед.

«Атлетико» не был слишком активен после перерыва на этот раз, а «Фейеноорд» упустил несколько явных моментов и за тайм дико перебил хозяев по ударам (11:3). Но результат – в пользу испанцев, они победили 3:2, забив победный гол сразу после выхода на поле.

Голы «Атлетико» во втором тайме – привычный тренд прошлого сезона

Цифры кричащие: в сезоне-2022/23 Ла Лиги после перерыва команда забила 42 гола, а до – 28. В позапрошлом было еще выразительнее – 42 против 23. Можно посмотреть еще раньше – 41:26 в сезоне-2020/21 и даже 29:22 в сезоне-2019/20.

То есть все это здорово работало и раньше, но в последние три сезона перевес стал совсем заметным. Парни Диего Симеоне круто прибавляют во втором тайме.

Как с этим обстоят дела в сезоне-2023/24? Перевес не столь велик, но он тоже есть – десять голов против восьми в Ла Лиге. Интересно, станет ли он столь же заметным на дистанции, как и раньше.

Букмекеры реагируют на эту статистику, занижая коэффициенты на второй тайм

Возвращаемся к матчу с «Фейеноордом» и что видим перед стартом: на гол «Атлетико» в первом тайме был предложен коэффициент 1.67, а во втором – всего 1.46.

При этом и тотал голов на каждый из таймов вышел разным: ТБ1.5 в игре на первую половину котировался за 2.57, а на вторую – только 1.96.

Это легко проверить и по следующему матчу «Атлетико», например, в Ла Лиге. На выходных предстоит домашний матч против «Реал Сосьедад» – и на гол «Атлетико» в первом тайме предлагается коэффициент 1.85, а во втором – 1.60.

Так же и на таймы – 3.04 на ТБ1.5 в первом и только 2.30 – после перерыва.

«Атлетико» снова стал верховой командой за последние три сезона

В сезоне-2018/19 «Атлетико» сыграл в Ла Лиге только 10 верховых матчей из 38, а в следующем – на один больше. С сезона-2020/21 количество возросло – сначала 16, потом вообще 22, затем 18.

Как раз за это время пришли сначала Альваро Мората, затем Антуан Гризманн, потом Мемфис Депай. Диего Симеоне стал менять «Атлетико» в пользу более атакующего стиля. Теперь матчи «Атлетико» вообще не обходятся без забитых голов. Недавняя нулевая ничья с «Бетисом» – единственная с октября прошлого года, когда «Атлетико» сыграл 0:0 с «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Тренд с обязательными голами во вторых таймах был жив уже тогда.

Фото: Oscar J. Barroso / Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press

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