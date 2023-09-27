Все, что нужно знать о коэффициентах на «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: фора «красных», карточки лондонцев и прочее

В АПЛ – главный матч тура: «Тоттенхэм» принимает «Ливерпуль». Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает разобраться в линиях, трендах и прочих коэффициентах на игру.

Тотальный футбол

«Тоттенхэм» – главное откровение этого сезона. Доминирующий футбол с высокой линией обороны, полностью избавились от тени Харри Кейна – Мэддисон идеально заменил форварда, хотя и не профильный нападающий. А ведь еще есть Сон! Команда не проигрывает уже шесть туров с 14 очками из 18 возможных, мечты о попадании в Лиге чемпионов уже могут появляться, вот только надо прокачать и оборону: около 1,5 xG допущенных у своих ворот – повод задуматься о том, что с такими же цифрами по сезону идут «Эвертон» и «Лутон Таун».

«Ливерпуль» тоже бедовый в обороне, тут допускается 1,2 xG в среднем за 90 минут, и тоже компенсация приходит из передней линии, где кудри Салаха снова бьются по ветру (3+4 в этом сезоне). Думать нечего, будет яркий и атакующий футбол с пистолетом на перевес, ждать стоит тотал больше 3 голов (3,5 тоже хорошо, но рискованно). Коэффициент – 1.65.

Фора для всех

«Ливерпуль» не проиграл с форой (0) в девяти из десяти последних встреч на поле «Тоттенхэма» в АПЛ (6 побед и 3 возврата), чем не повод разменять десяточку? Сегодня это может произойти за 1.70.

У «Тоттенхэма» интересно посмотреть на фору по угловым. Лондонцы не проиграли по корнерам с форой (0) в семи из девяти последних личных встреч на своем поле в АПЛ (6 побед и 1 возврат), коэффициент вкусный – 2.07.

И карточки

Не больше трех желтых карточек показывалось в шести из семи последних личных встреч на поле «Тоттенхэма» в АПЛ, кэф сегодня – 2.64.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse