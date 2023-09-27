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Синдром третьего сезона Моуринью – не шутка. Каждый раз спад, и с «Ромой» тоже

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Про работу Жозе Моуринью на износ каждый знает не понаслышке. Сетубальская легенда славится не только чутьем на таланты и работой с топовыми командами, но и стал именем нарицательным. Слышишь синдром третьего сезона – сразу мысли о Жозе, ведь «второй сезон» занят другой легендой – Антонио Конте. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает оценить шансы «Ромы» в этом сезоне, посмотреть, как Моур преодолевает проклятье третьего сезона, ну и взглянуть на коэффициенты. Поехали!

Синдром  третьего сезона – как все началось?

Про «третий год» заговорили после первого отрезка Моуринью в «Челси», именно тогда коуч выдал жару, выведя клуб Романа Абрамовича на проектную мощность. Но хватило его на три года. В 2007-м «Особенный» потерял раздевалку, озлобил лидеров и творил страшные вещи, на замену приехал Авраам Грант, дотащивший команду в знаменитый финал ЛЧ на багаже Моура.

1176 дней – самый большой период работы Моура в качестве тренера и по сей день. Дальше все было по паттерну: легко в начале, потом хтонь и боль.

Сначала ситуация повторилась в «Интере»: снова яркий старт, снова охапка трофеев, снова проблемы с игроками – чемодан, вокзал, «Реал»... Три года в Мадриде, зарубы с Гвардиолой, возврат к «Челси», где хватило всего на парочку лет. Дальше двухлетние циклы с «МЮ» и «Тоттенхэмом» – казалось, что синдром третьего года становится все короче.

При этом вряд ли можно отрицать топ-статус Моуринью. Португалец не только привносил новое в игру, разбавляя футбольную обыденность, но и всегда был звездой для медиа наряду с игроками. Его интервью, фотографии и прочие казусы с боллбоями стали визитной карточкой. Как и синдром треьего года.

Так что это за болезнь?

Симптомы схожи из года в год, к примеру, возьмем стартовый момент – «Челси» сезона-2007/08:

•‎ продажа лидера – уход Роббена в «Реал»;

•‎ проблемная закупка с надеждой на «авось» – Анелька+Малуда, возрастной Писсарро и ребята вроде Ивановича (крепкие и достойные, но не звезды);

•‎ спад остальных героев прошлого – всего восемь мячей от Дрогба, последняя надежда на Баллака, лучший бомбардир – Лэмпард.

Как это переложить на третий сезон в «Роме»? Легко. Та же продажа лидера – Ибанеса, скромная по деньгам (но не по именам) закупка будущих лидеров, переосмысление ценностей и надежда на новых игроков (в старой системе).

● У Моуринью лишь одна победа в шести матчах Серии А – переехали 7:0 «Эмполи» в четвертом туре. В остальном грусть: две ничьих и три поражения.

В одном матче с «Эмполи» команда забросила больше половины от всех мячей (всего 13). Хотя по статистике «Рома» забила намного больше соседей по таблице: команды с 17-е по 20-е место плюс «Монца» с15-го вместе накопили 13 мячей.

● Пять очков в шести матчах – худший старт Моуринью в карьере. До этого худшим результатом были семь очков за шести туров в АПЛ в сезоне-2015/16 – тогда Жозе тренировал «Челси». Теперь в историю вошла и «Рома»-2023/24.

«Это худший старт сезона в моей карьере. Но это также первый раз в истории, когда «Рома» дважды подряд сыграла в финалах еврокубков», – Моуринью выдал Моуринью, и похвалил и не очень.

«Рома» – команда со своими плюсами и минусами, как говорит тренер: «Нет времени плакать. Завтра мы вернемся к работе. Следующий матч принесет три очка, а не шесть, семь или восемь, но для нас важно добиться успеха».

«Рома» в этом сезоне – кошмар со статистической точки зрения, а что со ставками?

● Шесть игр, победа, две ничьи и три поражения, при этом разница мячей +2 (13/11) и всего пять очков.

● Всего 0,83 очка в среднем за матч и 17% сухих игр.

● В 83% случаев сыграла линия «обе забьют».

● А «тотал больше» (1,5) сыграл вообще во всех матчах, а ТБ 2,5 в 83% игр.

● И да, если вдруг вас интересует сколько голов в среднем забивается в Серии А у «Ромы», ответ – 4,00.

Что будет дальше? Для Моуринью старт этого сезона с «Ромой» – антирекорд за время работы главным тренером. До этого худшим результатом были 7 очков за 6 туров в АПЛ в сезоне-2015/16 – тогда Жозе тренировал «Челси».

«Рома» занимает в таблице 16-е место, отставая от лидирующих «Интера» и «Милана» на 10 очков.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: IMAGO/imago-images.de, IMAGO/Marco Iacobucci/IPA Sport, Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Phil Cole

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