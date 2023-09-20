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Тотал больше у «Локо», угловые «Краснодара» и немного КХЛ в ставках дня

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Дерби мы разобрали отдельно, а что с другими матчами? Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает заехать в РПЛ и КХЛ, чтобы вечер стал еще веселее.

Тотал от «Зенита» и «Локо»

Главный матч тура сыграют в Петербурге, возвращение Дзюбы, а ведь еще Изидор... и прочие радости ждут в это воскресенье. А что по линиям? Интересным смотрится тотал больше (2,5), сыгравший в девяти из десяти последних матчей команд в Санкт-Петербурге. Сегодня идет за 1.67.

У «Краснодара» одно оружие – угловые

Против «Урала» это работает. Лидеры играют, матч напряженный, как быть? Стандарты – наше все (подумал Ивич) и поддержит тренд на корнеры. «Краснодар» подает больше 5,5 угловых в шести из семи последних очных встреч, сегодня тотал – 1.84.

«Ак Барс» и второй период

Очередной матч с «Салаватом», который уже не тянет на статус «Зеленого дерби», очередной тренд на вторые периоды. «Ак Барс» забрасывает и пропускает во втором периоде дома в шести из семи последних матчей в КХЛ, может сегодня повторит? Обе забьют во втором периоде за 2.74.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто забьет в ворота бывшей команды – Изидор или Дзюба? А будет ли удаление в мадридском дерби? Тест по коэффициентам букмекеров

Фото: fclm.ru

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