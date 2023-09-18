Желтые карточки «Интера», фора ПСВ и угловые «Униона»

Сегодня в Лиге чемпионов второй день группового этапа. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает тренды и линии на три матча.

«Унион» ждет серьезная проверка

Дерзкий немецкий клуб дебютирует в ЛЧ сразу с матчем с «Реалом», причем на выезде. Верить в победу конечно хочется, но все возможно. Тотал меньше 10,5 угловых в семи гостевых играх немцев подряд. ТМ сегодня за 1.62.

В цветах «Интера» нет желтого

Миланцы едут в гости к Захаряну, который, скорее всего, дебютирует за «Сосьедад». При этом у «Интера» не проходит тотал по желтым карточкам – меньше 4,5 в 19 из 20 игр подряд. Сегодня ТМ идет за 1.72.

ПСВ с форой

В гости к «Арсеналу» едут нидерландцы с забивным Люком де Йонгом (уже четыре гола в чемпионате в этом сезоне). Именно он должен помочь повторить прошлогодний результат в Лиге Европы (2:0). Главный тренд на матч – фора ПСВ. Нидерландцы играют с форой (+1,5) на выезде в 14 матчах подряд, а если брать шире – в 40 из 41 последних матчей. Сегодня фора идет за 1.78.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh