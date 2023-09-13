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Захарян сыграет с мадридским «Реалом», повторит подвиг Смолова? Даже на гол открыли линию

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Арсен Захарян вернулся в общую группу «Реал Сосьедада» после того, как пропустил несколько тренировок по состоянию здоровья.

«В выходные он тренировался индивидуально, у команды были свободные дни. Ожидается, что сегодня он начнет работу со своими товарищами по команде», – сообщила пресс-служба «Реал Сосьедад» в начале недели.

Если ранее участие Захаряна в матче находилось под вопросом, то теперь, скорее всего, сыграет первый матч против более именитого «Реала».

«У Арсена есть 7 тренировочных дней. Он не пострадал после болезни. Поэтому – да, он должен быть готов», – подтвердили в клубе до матча.

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает разобраться, а возможен ли гол? И повторит ли полузащитник подвиг Федора Смолова.

Линия на гол есть

В Испании играли многие форварды из России: Карпин, Хохлов, Мостовой, Кержаков и Смолов. Были Черышев и все еще старается Иосифов. Но если и сравнивать Арсена Захаряна, то только с Федором Смоловым, который должен выступить ориентиром для дебютной игры против «Мадрида».

Федор переехал в «Сельту» из «Локомотива» и в одном сезоне чемпионата Испании забил голы в ворота «Реала» и «Барселоны»: в выездном матче 24-го тура Примеры с «Реалом», а также в домашней встрече 32-го тура с «Барселоной». С «Реалом» форвард отыграл 70 минут и сотворил это на седьмой минуте, ловко отклеившись от Варана.

Чем не ролевая модель для Захаряна?

На гол Захаряна в матче с «Реалом» дают 9.00 по линии БЕТСИТИ. Шансы не высоки, но кто знает?

А как у Захаряна дела в Испании?

Пятая по стоимости покупка летом в Ла Лиге отыграла два матча, выходя в среднем на 13 минут. Иманоль Альгуасиль постепенно вводит россиянина в старт, не форсируя события. Вадим Лукомский уже делился первыми впечатлениями по игре Арсена, от нас же короткий рекап:

•‎ При формации 4-3-3 есть сразу пять позиций (весь фронт атаки), где будут использовать Захаряна.

• Иманоль Альгуасиль видит Захаряна в качестве универсального атакующего футболиста – не приковывает его к одной конкретной зоне.

На данном этапе это означает игровое время со скамейки почти при любом течении матча. Вопрос – лишь в том, в какой роли. Когда нужно рисковать, то можно открыть центр поля, выпустив туда Арсена дополнительным созидателем. Когда счет устраивает, уместнее менять кого-то из атакующей тройки – универсальный Захарян может подменить любого. 

• «Сосьедад» – одна из самых прессингующих команд Ла Лиги. Но Захарян выходит на отрезки, когда интенсивность падает. Захарян старается работать без мяча, но важно не только желание, но и понимание системы. Чтобы выходить в старте или пораньше на замену, нужно освоить принципы Альгуасиля в прессинге.

В любом случае ждем выход на поле Захаряна в матче с мадридским «Реалом». Коэффициент на победу «Мадрида» – 1.68, «Соседада» – 5.50. На ничью можно поставить за 4.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

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