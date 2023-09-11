Заболотный выдал прекрасный старт в РПЛ, но букмекеры его недооценивают

В прошлом сезоне Заболотный часто выходил со скамейки: чуть больше тысячи минут в 24 матчах. Забил три мяча: «Локо», «Уралу» и «Крыльям». А теперь уже четыре, больше в РПЛ только у Матео Кассьерры. Зе наконец-то завелся, чувствуются вайбы Луки Тони.

Как так получилось? Слово Илье Васильеву

В этом сезоне Антон Заболотный – главный бомбардир ЦСКА с игры (4 гола, у Федора Чалова тоже 4, но все с пенальти), а в РПЛ впереди только Матео Кассьерра (6). Среди причин постоянной игры в старте: недостаток игроков впереди (Антон закрепился в основе после конфликта Федотова с Карраскалем), готовность прессинговать, более свободная роль Чалову.

Польза при обороне и прессинге очевидная – вспоминаем, как Заболотный отпахал против «Зенита». При игре с мячом все сложнее, но Антон все равно дает некоторые качества: под ним инсайды работают на подборах, можно загружать штрафную. Интересно, что Заболотный мог забить больше, но у него давняя проблема реализации выходов один на один. В этом сезоне он так не забил «Ахмату» (3:2).

Но Заболотный помогает на стандартах: забил «Уралу» (1:2) и вырвал победу над «Сочи» (3:1). Другой гол – замыкание в полупустые ворота с «Динамо». Все голы Антона объединены ударами из вратарской с высоким xG (3 гола из 4), но большинство попыток приходили после навесов, однако опасных моментов было не так много (разве что комичный промах с «Уралом»).

Но дальнейшие перспективы Заболотного покажут первые матчи. Вернулся Обляков, купили Давила – значит появляется вероятность возвращения Чалова в центр нападения.

А где линия на голы?

Антон проводит на поле в среднем 85 минут, это второй показатель по карьере, только в «Тосно» он играл на три минуты в среднем больше, а это было в сезоне-2017/18. А по рейтингу Sofascore форвард – третий лучший игрок команды в этом сезоне (7.11), выше только Обляков (7.35) и Чалов (7.41).

Линии на то, что Зе станет лучшим бомбардиром чемпионата не придумали, а коэффициент на гол в матче с «Крыльями Советов» – 6.30. Кажется, цифры слишком занижены.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф