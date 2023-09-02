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Как теперь ставить на Месси в МЛС: низкий коэффициент на гол в ближайшем матче, уже другие сезонные тоталы

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Лионель Месси отдал две голевые передачи за «Интер Майами» в матче против «Лос-Анджелеса». Голов за новый клуб у него целых 11, но в МЛС – пока один. Как букмекеры прогнозируют результативность Месси сейчас?

Проверяем.

Но сначала о результативности – так у него один гол или уже 11? Как это понять?

Подсчитываем успехи Месси за полтора месяца в «Интере Майами»:

• Дебютировал в клубе на турнире Кубка лиг. Там забил три гола на групповом этапе в двух матчах. На том же Кубке добавил еще семь мячей в пяти играх плей-офф.

• Затем дебютировал в МЛС – провел три матча в течение восьми дней, но забил только однажды – «Нью-Йорку» в самой первой игре.

Сейчас статистика выглядит так – 11 голов в 11 матчах: десять в Кубке лиг, еще один – в МЛС. Внимание к ставкам на результативность Месси вполне логично – Лео регулярно забивает.

Ближайшая ставка на Месси – гол уже с низким коэффициентом

Следующий матч «Интер Майами» проведет в конце недели. 10 сентября в 2:30 ночи по московскому времени его клуб примет «Канзас Сити». Уже есть линии на матч – «Интер» считается небольшим фаворитом (2.20 на победу против 2.95 на успех гостей). От матча ждут голов – всего лишь 1.52 предлагается на ТБ2.5.

Забитый мяч Месси в этой игре котируется за 1.615. Это самый низкий коэффициент на автора гола в матче. Следом идет гол Алана Пулидо за 2.50.

Долгосрочные ставки на Месси: можно ставить на голы или передачи, даже на мячи со штрафных

«Фонбет» предлагает четыре варианта ставок на статистику Месси:

На тотал 9.5 голов за регулярный сезон (один мяч уже забит). Коэффициенты не особо отличаются: меньше – 1.90, больше – 1.80. Раньше – в начале августа – аналогичные показатели выставлялись на тотал 7.5 голов.

На тотал 8.5 голевых передач – одинаково по 1.85 и на ТМ, и на ТБ. Примерно те же значения ранее были на тотал 7.5 ассистов.

На тотал 2.5 голов с пенальти: если меньше – 2.10, если больше – 1.65. Месяц назад мы видели значения соответственно 1.80 и 1.90.

• А еще – на тотал 1.5 голов прямым ударом со штрафного: 2.60 – на больше, 1.45 – на меньше. Здесь за месяц ничего особенно не поменялось (было 2.65 и 1.42).

Также можно встретить ставки на лучшего бомбардира регулярного сезона МЛС. Коэффициент Месси держится на уровне 11.00 или 12.00 – он пятый по счету. Напомним, у Лео только один гол, а ниже коэффициент у Дени Буанга (12 голов), Георгиоса Якумакиса и Лусиано Акосты (по 13), а еще – у Хани Мухтара (14).

При этом шансы, например, Кристиана Эспинозы на титул лучшего бомбардира оцениваются коэффициентом 13.00. Хотя на счету этого аргентинца 12 мячей – это на 11 больше, чем у знаменитого соотечественника.

Другие ставки на Месси: опередить Игуаина, превзойти Пеле, обогнать Гретцки

«Теннеси» заготовила разные интересные варианты. В их числе:

• Победа в МЛС вместе с «Интером Майами» – за 3.20.

• Статус лучшего бомбардира в истории «Интера Майами» за 1.10 и до конца следующего года – за 1.40. Для этого надо обогнать Гонсало Игуаина, который пока в 18 мячах впереди.

• Большее количество голов со штрафных, чем у Пеле (коэффициент 1.55, нужно еще семь таких мячей) или чем у Роналдиньо (1.10, нужно три), или чем у Жуниньо Пернамбукано (5.80, нужно еще 14). Или меньше, чем у Роналду за 30.00 – сейчас у Месси со штрафных на четыре гола больше.

• Еще один вариант с голами – больше за карьеру, чем у Роналду: да – 2.40, нет – 1.50. Сейчас у Месси отставание от Роналду в 32 гола.

А если у Месси в футболе будет больше голов, чем у Уэйна Гретцки в хоккее? Тогда сыграет коэффициент 2.20 (обратный исход – 1.60). Для этого надо забить еще 77 мячей.

* * *

В сентябре пройдут пять матчей «Интера Майами» в МЛС. Один уже состоялся, далее – 10 сентября в гости приедет «Канзас» (11-я команда Запада), через неделю – выезд к «Атланте» (шестое место на Востоке), еще через неделю – гостевая игра против «Орландо» (третья строчка на Востоке). Между двумя выездами – домашний матч с «Торонто» (последнее место на Востоке).

Интересно, насколько к тому времени поменяются коэффициенты.

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Фото: Leco Viana/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Harry How

2 комментария

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Игорь Климов
ОФИЦИАЛЬНО: ЛЕО МЕССИ – РЕКОРДСМЕН ПО АССИСТАМ В ИСТОРИИ ФУТБОЛА!

🥇 Лионель Месси - 361
🥈 Ференц Пушкаш - 359
🥉 Йохан Кройф - 358

𝙏𝙃𝙀 𝙂𝙍𝙀𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙊𝙁 𝘼𝙇𝙇 𝙏𝙄𝙈𝙀 🐐
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vwzx8mx5vh
У Месси 2 матча сборных куку
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