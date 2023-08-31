Карточки «Лутона» и «Вест Хэма», фолы «Милана» и тотал ЦСКА и «Ак Барса»
Лето закончилось, футбольный сезон разгоняется, а в КХЛ стартовал новый розыгрыш. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает очередное ревью дня, выбрав лучшие ставки на матчи.
ЦСКА и «Ак Барс» открывают КХЛ
Сезон новый, тренды – старые. Два главных фаворита КХЛ открывают чемпионат личной встречей, и есть классный тренд на обе команды. Тотал меньше 5,5 шайб сыграл в 10 домашних матчах армейцев и восьми гостевых игр казанцев подряд. На старте сезона только в тренды и верим.
Тотал меньше 5,5 шайб за 1.58
«Милан» сыграет чисто
Добиться победы можно разными способами. В арсенал «Милана» Пиоли есть много заготовок, но фолы – не их путь. В матче с «Ромой» должен продолжиться один интересный тренд. В шести из семи последних очных матчей «россонери» получают меньше 13,5 фолов. Коэффициент сегодня – 1.75.
Без желтого в Лутоне
Сразу к тренду, ведь фаворит понятен («Вест Хэм»). Тотал меньше 4,5 желтых карточек сыграл в пяти домашних играх «Лутон Таун» подряд – хорошая серия. Но вот у «Вест Хэма» все в разы интерснее. Лондонцы сыграли на ТМ 4,5 желтых карточек в 33 из 35 (!) последних играх в АПЛ, в 17 из 18 гостевых играх.
Тотал меньше 4,5 желтых карточек за 1.65
Раздел «Ставки» на Sports.ru
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Фото: Imago-Images/Emmefoto/Global Look Press
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