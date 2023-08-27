Ставки дня: джентльмены из «Балтики», тотал «Сочи» и серия «Атлетика» дома

Сегодня в РПЛ только два матча, поэтому регулярные разборы трендов и линий на премьер-лигу разбавит игра из Испании. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает самое интересное сегодня.

Следим за желтыми карточками «Балтики»

Новичок РПЛ едет в гости к «Крыльям Советов» и предугадать, с каким счетом закончится эта игра довольно сложно. Хотя «КС» и ярко играют в атаку, и голов в их матчах достаточно, и букмекеры считают их фаворитами – мы смотрим на карточки. Гостей.

«Балтика» получает меньше 2.5 желтых карточек на выезде в 6 из 7 последних матчей, а если взглянуть шире, то в 10 из 11 последних матчей!

ИТМ 2,5 карточек за 1.59 – выглядит прилично.

«Сочи» и «Локо» любят забивать

Команда Михаила Галактионова местами выглядит лучше, чем «паровоз» образца прошлого года, однако делит десятую строчку с «Сочи». И выступает андердогом в матче. Самое главное тут, что обеим командам нужна победа, да и атаковать могут, умеют и практикуют. Поэтому тотал больше 2,5 голов за 1.78 выглядит подарком, тем более на него сыграли в 7 из 8 последних очных матчей.

«Атлетик» – криптонит «Бетиса»

По цветам все должно быть наоборот, ведь «Бетис» – зеленый, однако в жизни все не так, как в комиксах про Супермена. «Бильбао» выиграл дома в 8 из 9 последних личных встреч в Ла Лиге и... должен делать 9 из 10.

Коэффициент на победу – 2.00

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко