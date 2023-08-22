Ставки дня в РПЛ: «Зенит» с форой, «Динамо» с фолами, карнавал «Спартака» и офсайды «Пари НН»

Выходные, а значит очередной тур РПЛ уже ждет. В субботней программе четыре матча, Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает лучшие тренды и линии.

Фора «Зенита» в матче с «Уралом»

Центральный матч тура, почему-то, вынесли на день, но это не значит, что от этого игра в Петербурге станет хуже. Обе команды на ходу, обе хотят только победы, да и линии на «Зенит» – вполне. Так, «Зенит» побеждает с форой (-0.5) дома в 10 очных матчах с «Уралом» подряд. Есть ощущение, что могут повторить.

Фора (-0,5) «Зенита» за 1.52

Грубое «Динамо»

Москвичи сыграют в гостях с «Рубином», не самым приятным соперником, ведь в 13 из 15 последних матчей команд между собой, «Динамо» не побеждало. Коэффициент на продолжение серии 1.70, однако, наш интерес в фолах.

«Динамо» получает больше 10,5 фолов в девяти из десяти последних личных встреч команд - 1.82 на продолжение серии.

Карнавал «Спартака»

Если тренер Абаскаль не придумает чего-то «интересного» со схемой (а он, скорее всего, придумает), то игра с «Ахматом» будет вязкой. Но, мы то знаем, что «Спартак» в этом сезоне мчит в атаку на первой космической скорости, поэтому, есть проверенный тренд.

«Спартак» забивает и пропускает дома в 8 из 9 последних игр (и в 7 подряд!). Сегодня за 1.65.

Офсайды «Пари»

Матч «Пари» и «Ростова» закрывает субботу, как и мы закрываем глаза на любые линии, кроме офсайдов. Сложно предсказать результат матча, обе команды могут и удивить, и расстроить. Верим в тренд: тотал меньше 3.5 офсайдов сыграл в девяти из десяти последних домашних матчей «Пари НН».

Коэффициент сегодня – 1.58

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Григорий Сысоев