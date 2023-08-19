Ставки дня в понедельник: «Арсенал» отыграет всухую, «Милан» забьет и пропустит, а «Севилья» устанет во втором тайме

В понедельник, 21 августа, пройдут несколько матчей в разных чемпионатах. Ищем интересные варианты в играх «Арсенала», «Милана» и «Севильи», а заодно – и в Первой лиге.

Мы снова ориентируемся на тренды прошлого сезона и прикидываем, можно ли их адаптировать к коэффициентам.

«Кристал Пэлас» – «Арсенал»: забьют ли хозяева?

В прошлом сезоне АПЛ больше сухих матчей, чем «Арсенал» (14), отыграл только «МЮ» (17). Реже «Кристал Пэлас» (16 голевых игр) забивал лишь «Борнмут» (18). Вариант «обе забьют» в матчах «Пэлас» реже проходил только у четырех клубов.

Тогда здесь обратим внимание на два варианта: «обе забьют – нет» за 1.92 и «Кристал Пэлас» не забьет» за 2.36 . Хотя риск здесь существует, тем более на старте сезона.

«Алавес» – «Севилья»: гости проиграют второй тайм?

Проблема у севильцев была в прошлом сезоне – она проиграла 17 вторых таймов, чаще в них уступал лишь «Вальядолид» (20). «Алавес» в Сегунде, напротив, в первых таймах еле удержался в десятке, зато здорово прибавлял после перерыва – круче в них играл только «Лас Пальмас».

Даже в первом туре «Севилья» уступила «Валенсии» 1:2 – все голы влетели во втором тайме. «Алавес» проиграл «Кадису», получив гол на седьмой минуте – после перерыва уже не пропускал, хотя и отыграться не сумел.

Что есть на второй тайм? Пожалуй, самый интересный вариант – фора +0.25 на «Алавес» за 1.69 . Можно осмелеть и взять нулевую фору за 2.32, но рискованно для новичка лиги.

«Торино» – «Кальяри»: неужели будет все так скучно?

Домашние матчи «Торино» не очень-то зрелищны – в прошлом сезоне было сразу 15 низов из 19 домашних матчей (ни у кого и близко нет подобных цифр), а из последних 25 игр всего низовыми были 19. Что там «Кальяри» в Серии В? 12 гостевых низов из 19 тоже о многом говорят.

При этом низ на матч «Торино» – «Кальяри» не слишком прогнут – пока 1.76 . А вот залезть в ТМ2.75 уже не так выгодно – 1.55.

«Болонья» – «Милан»: может, тут дождемся голов от них обоих?

Обе команды наиграли по 20 верховых матчей в прошлом сезоне – больше было только у «Салернитаны» (21), а также – «Интера» и «Сассуоло» (по 22). Но многие верховые у «Милана» пришлись на первую часть сезона – во второй уже было гораздо скучнее (например, 13 из последних 18 игр – низовые). У «Болоньи» – повеселее (к примеру, 5 верхов из последних 8 матчей).

Любопытно и то, что именно «Болонья» и «Милан» шли первыми по «обе забьют» в прошлом сезоне – 24 и 23 матча соответственно. Да и в последних четырех матчах между собой именно в Болонье этот вариант срабатывал.

На «обе забьют» сейчас соблазнительный коэффициент 1.86 . Но все-таки нельзя забывать о низовых матчах «Милана» в этом году.

КАМАЗ – «Арсенал» Тула: не ждать голов во втором тайме?

В этом сезоне по семь голов забивалось в первых таймах с участием обеих команд. Во втором было скучнее – три в играх с КАМАЗом, четыре – с «Арсеналом». Это за пять матчей. Тут есть интересный вариант с ТМ1.25 во втором тайме за 1.79 .

Но к нему нужно подходить очень осторожно. Во-первых, выборка матчей в этом сезоне еще слишком мала – команды сыграли всего по пять. Во-вторых, в прошлом сезоне и КАМАЗ, и «Арсенал» играли результативнее именно после перерыва.

«Торпедо» – «Нефтехимик»: ну, а тут-то будет низ?

По крайней мере, по четыре матча из пяти у обеих команд в этом сезоне были низовыми. Кстати, чаще «Нефтехимика» (23) в прошлом сезоне низы в Первой лиге гоняло только махачкалинское «Динамо» (25).

Поэтому и букмекеры голов в предстоящей игре почти не видят – ТМ2.5 за 1.68 . Пока не так уж низко.

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Начало этих матчей по московскому времени: 17:00 – КАМАЗ – «Арсенал» Тула, 19:24 – «Торпедо» – «Нефтехимик», 19:30 – «Торино» – «Кальяри», 20:00 – «Алавес» – «Севилья», 21:45 – «Болонья» – «Милан», 22:00 – «Кристал Пэлас» – «Арсенал».

Фото: globallookpress.com / IMAGO/Andy Rowland / Maurizio Borsari / ФК «Арсенал»

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