В кого верят букмекеры в Серии А? «Интер» и «Наполи» – основные претенденты на скудетто, «Юве» и «Милан» – догоняющие

Серия А стартует сразу двумя субботними матчами в Эмполи и Фрозиноне. В этом сезоне опять нет явного фаворита, да и удивить, выиграв скудетто, может практически каждый клуб из топ-5. Чего же ждать и какие коэффициенты на победу в турнире?

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В отличие от других топовых чемпионатов Европы – в Серии А нет явного доминанта. «Ювентус» сложил с себя полномочия и пару очков в прошлом сезоне, дав шанс «Наполи» выиграть впервые за много лет.

«Интер»

Грамотно усилившись в межсезонье, команда Индзаги явно хочет вернуть скудетто в черно-синюю часть Милана. Букмекеры оценивают «Интер» первым в списке претендентов – все же финалист Лиги чемпионов прямо сейчас выглядит покрепче конкурентов.

Да, «Интер» отдал в Саудовскую Аравию склеивавшего полузащиту Марцело Брозовича, Стефана де Врея – в «ПСЖ», а Андре Онана – в «МЮ». Зато нерадзурри нашли качественную подмену вратарю в лице Яна Зоммера, а также подписали Маркуса Тюрама и Хуана Куадрадо – идеально вписывающихся в схемы Симоне Индзаги.

Тренер на месте, идеи на месте, костяк на месте – надо побеждать здесь и сейчас. А там, может, и в Лиге чемпионов снова получится пошуметь.

«Интер» станет чемпионом за 3.30

«Наполи»

Главная потеря команды – Лучано Спаллетти, ушедший в сборную Италии. Эксцентричный Де Лаурентис не стал продлевать контракт с легендой Петербурга, заявив об этом в конце прошлого сезона. Команда немного сбавила обороты и межсезонье встретила с Руди Гарсией, которого Криштиану Роналду выгнал из «Аль-Насра».

В пользу продолжения сказки Неаполя тот факт, что почти все лидеры на месте – пожалуй, ушел только центрдеф Ким в «Баварию». Осимхен продолжит набивать себе трансферную стоимость, а Хвича – крутить по пять-шесть человек с последующими голами – очень хочется в это верить. Но как все будет без магии Лучано Спаллетти? Большой вопрос.

«Наполи» посредственно провел контрольные матчи со слабыми командами, при этом сыграв вничью с «Жироной» и «СПАЛ». И пока не видно, за счет чего команда добавит в чемпионате.

Если вы хардкорный фанат, то 3.70 на чемпионство – ваша ставка.

«Ювентус»

Макс Аллегри непотопляем, а вот «Ювентус» – очень даже. Скандалы и снятие очков снова пришли в Турин, как и отсутствие еврокубков. На этом фоне все силы можно бросить на возвращение титула. Даже Погба играет в футбол, а не лечится!

Команда потеряла в глубине с уходом Куадрадо и Ди Марии, зато вернулся Маккенни, который еще может связать центр поля. Как быть и что делать? Громких трансферов нет, внутренние резервы на пределе, конкуренты укрепляются. Будь это футбольный симулятор – досрочное чемпионство и возвращение в еврокубки, но в реальности тут может случится что угодно: от чемпионства до зоны Лиги Европы.

Поэтому 5.00 хоть и выглядит интересной ставкой, на деле имеет больше шансов превратиться в тыкву.

«Милан», «Рома» и «Лацио»

Почему эти команды объединены? Все просто: котировки хоть и совершенно разные, но сути не меняют – бороться за чемпионат с их ресурсами не выйдет. Причем тут разговор именно о составе, а не деньгах.

У «Милана» – бешеные траты по меркам Италии (110 миллионов), куплены Пулишич и Лофтус-Чик, но уехали Тонали, Дест, Ребич и Диас… эта команда способна дать бой топам в отдельном матче, но и безвольно проиграть в следующем туре, поэтому 7.00 выглядит скорее авансом , чем реально отражает положение дел.

Жозе Моуринью перевез Саншеша и Паредеса в «Рому» для укрепления центра поля. Дибала банально нуждался хоть в ком-то, кто может креативить, и получил поддержку. Моуру хорошо в Риме, город его полюбил, однако борьбы за чемпионство можно не ждать, зато попадание в топ-4 за 1.52 выглядит подарком .

«Лацио» потерял Милинковича-Савича, но выписал за 15 миллионов Валентина Кастельяноса, который забил в прошлом сезоне 13 мячей за скромную «Жирону». Саррибол, конечно, выжмет все соки из нападающего, однако о борьбе за чемпионство думать не стоит. А вот попадание в топ-4 возможно, тут и кэф 1.63.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Francesco Pecoraro, Mike Hewitt