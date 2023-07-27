Топ ставок на матч «Спартака» и «Балтики»: тотал по голам и угловым, гол Промеса, спорная фора на хозяев

«Спартак» принимает «Балтику» в последнем матче второго тура РПЛ. Фаворит очевиден, голы ожидаются, но что именно поставить на игру – вопрос. Все-таки слишком предсказуемой она не кажется.

Давайте размышлять.

Наверняка это будет верховой матч – зависит от обороны «Спартака»

В матче фаворита против новичка РПЛ подразумевается по умолчанию сухая победа без особой интриги, но будет ли верх – неясно, вдруг фаворит захочет сэкономить силы.

Конкретно в этом матче есть аргумент за: «Спартак» – одна из самых верховых команд чемпионата, а ее атака стала еще мощнее по сравнению с прошлым сезоном.

Для верха гол аутсайдера очень нужен – и это еще один аргумент в пользу ТБ. «Балтика» вполне может забить – в проигранном матче «Сочи» у нее было несколько отличных моментов, а в Самаре она могла отличиться и больше трех раз. А «Спартак» может легко пропустить. Сколько раз спартаковцы сыграли всухую в последних 19 официальных матчах? Всего дважды!

ТБ2.5 уже предлагается за 1.64 – низковато, за пару дней до матча коэффициент был повыше. Есть и ТБ3 за 1.97, но как раз это уже риск.

Голы «Спартака» – еще один вариант

А здесь поступим так – будем ориентироваться на выборку домашних матчей «Спартака» в прошлом сезоне против команд из второй половины турнирной таблицы.

В играх против «Динамо», «Сочи», «Урала», «Крыльев Советов», «Пари НН», «Факела», «Химок» и «Торпедо» «Спартак» только дважды не забивал два гола и больше – 0:0 против нижегородцев, 1:0 против торпедовцев. «Уралу» спартаковцы забили два, «Динамо», «Сочи» и «Факелу» – по три, «Крыльям» – пять.

С тех пор, еще раз это проговорим, атака «Спартака» стала еще сильнее с приходом Тео Бонгонда (и Хесуса Медины, но пока он травмирован).

ТБ2 голов «Спартака» – 1.82 . Варианты с ТБ1.5 и ТБ1.75 не слишком выгодны по коэффициентам.

Промес-то забьет? Пора!

Опять обратимся к этим восьми матчам. В них семь мячей на счету Квинси Промеса – лидера «Спартака» и заодно пенальтиста (хотя и далеко не безошибочного). Хотя в этом сезоне он пока еще не забивал. Но к нему точно будет особое внимание. Коэффициент на его гол даже низковат – 1.85 .

Есть коэффициент повыше – 2.19 на гол Александра Соболева. Но у «Балтики» рослые центральные защитники – Александр Пуцко и Александр Жиров. Пожалуй, у Промеса отличиться все же больше шансов.

Пробьют ли ТБ по угловым? Вполне вероятно

Хотя ТБ9.5 был пробит в прошлом сезоне лишь в половине домашних матчей «Спартака» против нижней восьмерки. Но за весь прошлый сезон чаще «Спартака» (5,53 в среднем) угловые подавали только «Зенит» и «Динамо».

«Балтика» в первой лиге лидировала по угловым с большим отрывом, подавая 5,59 в среднем.

Фору «Спартака» по угловым брать рискованно – она проходила далеко не всегда. Если их и рассматривать, то уже в общем потоке. Например, ТБ9.5 – за 1.84 или ТБ9.25 за 1.727. Но вариант неочевидный, тут еще надо думать.

Стоит ли брать фору на кого-либо из соперников? Это самый сложной вопрос

Фора на «Спартак» с приемлемыми коэффициентами начинается от -1 (за 1.61), на «Балтику» – от +1.5 (за 1.72). В таких матчах опять-таки все очевидно – есть фаворит, играющий дома, и есть новичок, который вполне способен проиграть крупно.

«Балтика» не смотрелась провально в матче с «Сочи», напротив, в какой-то период времени даже играла лучше. Познакомившись с уровнем РПЛ и с переменным успехом отзащищавшись в Самаре в первом тайме, команда побила «Крылья Советов» после перерыва, да и вполне могла вместо 3:2 выиграть разгромно.

С балтийцами понятно – уровень РПЛ им уже ясен, бояться они едва ли будут, но класс их заметно ниже, как и любой другой команды из нижней части турнирной таблицы.

И в этот момент, когда все зависит от «Спартака», – возникают вопросы.

Если в прошлом году спартаковцы при Гильермо Абаскале с легкостью поколачивали, скажем, «Сочи» и «Химки» (еще крупно доставалось «Оренбургу», «Краснодару», даже «Зениту»), то в 2023-м у него нет ни одного разгрома. Причем некоторые соперники вполне были к этому близки, но «Спартак» транжирил моменты и не доводил счет до крупного.

Опять же, вспоминаем матчи дома – «Урал» он не обыграл (причем два раза), «Факел» дожал лишь на последних минутах, «Пари НН» ничего не забил. Превосходство по классу чувствуется, а в голы не воплощается. И в течение долгого времени при одном тренере. И с теми же самыми проблемами, которые опять проявились, скажем, в игре против «Оренбурга» в первом туре.

Как будет в матче с «Балтикой»? Мы все-таки рискнем предположить, что у «Спартака» зайдет фора -1.25 за 1.86 или даже -1.5 за 2.15, учитывая массу разнообразных опций в атаке. Но над такими вариантами, пожалуй, лучше размышлять уже в лайве.

Фото: «Балтика», «Спартак»