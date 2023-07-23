Голы в первом тайме, удары и карточки – что приятно поставить на «Краснодар» – «Спартак»

Сегодня «Краснодар» принимает «Спартак» в вынесенном матче первого тура пути РПЛ Кубка России. Раздел «Ставки» на Sports.ru оценивает смолл-маркеты и линию.

У обоих клубов атакующая тактика, и они ее придерживаются – это показал первый тур Премьер-лиги. Стиль «Краснодара» и «Спартака», конечно же, влияет на оборону и раскрывает проблемы команд перед собственной штрафной, поэтому ближайший матч Кубка должен порадовать голами.

Исполнители на месте, поэтому в игре должен легко заходить тотал больше 2,5, тут и коэффициент вполне рабочий – 1.55 . При этом аналитики букмекерских контор выставляли 1.42 на то, что обе команды забьют, а с егодня это уже приятные 1.56.

«Краснодар» пропускает в первых таймах, много ударов и желтые карточки

Теперь к индивидуальным тоталам. У «Краснодара» проблемы с первыми таймами. Южане пропускают в 1-м тайме дома в 7 из 8 последних игр с москвичами (и в принципе пропускает в 8 играх дома подряд против «Спартака»). Гости как раз горячи в Кубке: красно-белые забили в 12 из 13 последних матчей. При таком вкусном коэффициенте можно присмотреться к индивидуальному тоталу.

1-й тайм, «Спартак» ТБ(0.5) – 1.94

В четырех последних встречах этих соперников пробивалось 11, 14, 12 и 10 ударов в створ. Да и средние тоталы в играх команд за последний сезон в РПЛ примерно одинаковые 11 у хозяев и 11,5 у гостей.

Вариант? Вариант, чтобы заиграть аккуратную ставку с чуть заниженным общим тоталом.

Тотал ударов по воротам больше (9,5) – 1.76

В прошлом сезоне у «Спартака» в среднем 3 желтые карточки за матч. При постоянном давлении и игре в атаку паттерн игроков Абаскаля примерно одинаковый: потеря, моментальное включение в отбор, при неудаче – срыв контр-атаки.

Вот и в Кубке, скорее всего, эмоции будут присутствовать, поэтому:

Тотал ЖК «Спартака» больше (1,5) – 1.67

Фото: fckrasnodar.ru