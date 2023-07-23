Ставки дня в РПЛ: сразу две на «Спартак», неуступчивая «Балтика» и «Факел», который сможет

Премьер-лига завелась с полоборота, подарив несколько сенсаций в субботней программе. Однако, 2 из 4 ставок предложенным разделом «Ставки» на Sports.ru зашли, а в случае с «Зенитом» и угловыми, все прошло ровно по тонкой красной линии (увы, не в нашу пользу).

В первом туре осталось три игры, пора узнать, что же там интересного.

«Спартак» против «Оренбурга», 17:00 по Москве

После представления довольно интересной формы, «Спартак» готовится к старту в РПЛ матчем с «Оренбургом». И тут не все так гладко, как может показаться. Гости забивают в первом тайме в 5 из 6 личных встреч, если готовы рискнуть – кэф как раз для этого.

Индивидуальный тотал больше (0,5) в первом тайме у «Оренбурга» – 2.43

Плюс у «Спартака» есть один интересный тренд на желтые карточки. Москвичи получают больше 1,5 ЖК дома в 7 из 8 последних матчей в РПЛ и то же количество в 14 из 15 последних матчей в общем.

«Спартак» ТБ (1,5) ЖК – 1.55

«Сочи» против «Балтики», 20:00 по Москве

Будем честны, «Балтика» производит целостное впечатление, как игрой, так и всем, что окружает команду. Выход в РПЛ –логичный и поступательный шаг, как и то, что первый матч с «Сочи» –один из кирпичиков для того, чтобы закрепиться в премьер-лиге.

«Балтика» не проигрывает на выезде в 15 из 16 последних матчей, и хотя уровень противников был чуточку ниже, чем у «Сочи», легко поверить в то, что и сегодня гости не проиграют.

«Балтика» не проиграет – 2.08

«Ростов» против «Факела», 20:00 по Москве

Команда Валерия Карпина в очередной раз стартует в премьер-лиге с мыслями о том, чтобы занять как минимум место в тройке, но начало сезона против «Факела» не навевает позитива. Все из-за проигрыша 15 июля в товарищеском матче (0:1).

Взять реванш, конечно, хочется, тем более тут и интерес имеется, но оборона «Ростова» не выглядит монолитом. Хозяева пропускают на «Ростов Арене» в 10 из 11 последних матчей в РПЛ, подкрепляя тренд тем, что пропускают в 7 матчах подряд (тут уже и выездные и домашние игры). Кажется, можно заиграть.

Индивидуальный тотал больше (0,5) «Факел» – 1.56

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев