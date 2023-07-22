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Ставки дня на РПЛ: тотал на ЦСКА, победа «Локомотива», угловые «Зенита»

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После старта сезона в пятницу и всего одной игры для затравки на выходных нас ждут два слота по четыре матча. В субботней программе идут матчи ЦСКА и «Зенита» и мы предлагаем по одной интересной ставке на каждую игру.

«Урал» против ЦСКА, 13:00 по Москве

Москвичи провели классный матч в Суперкубке против «Зенита», показав, что идеи Федотова окончательно укоренились в это межсезонье. Тут еще и сопреник удобный по всем фронтам, ведь «Урал» проигрывает дома в 7 из 8 последних очных встреч в РПЛ. 

Кажется, тут все ясно, хотя «Урал» уже ведет в первом тайме 1:0. На итоговую победу ЦСКА в прематче давали кэф 2.14 в прематче (6.20 в лайве прямо сейчас). 

Но мы можем присмотреться как минимум к индивидуальному тоталу москвичей больше (1) за 2.75.

«Пари НН» против «Зенита», 15:15 по Москве

В итоговой победе гостей сомнений практически нет, все-таки главный фаворит чемпионата играет. Поэтому надо приглядеться к смолл-маркету, а конкретнее к угловым. Питерцы подают меньше 5,5 угловых в 12 из 14 последних матчей и в грядущем матче будет контролировать мяч примерно все игровое время. Слишком сочный валуй, чтобы пройти мимо.

«Зенит» ТМ (5,5) угловых – 2.05

«Локомотив» против «Рубина», 17:30 по Москве

После ссылки в ФНЛ и борьбы Леонида Слуцкого с желанием построить карьеру в медиа, а не на футбольном поле, Казань вернулась в РПЛ, чтобы сразу попасть на другой перестроечный проект из Москвы.

«Локо» выглядит прекрасно, тренер Галактионов творит магию, молодое ядро и опытные исполнители на месте, Дзюбинатор готов наказывать, а Пиняев обводить. Короче, не будем тянуть – «Рубин» проиграл в 5 из 6 последних очных встреч и кэф на то, что серия пролится, выглядит подарком.

«Локомотив» победит – 1.90

«Ахмат» против «Крыльев Советов», 20:00 по Москве

Грозненцы идут фаворитами матча с «КС» за 2.20, но стопроцентной уверенности в том, что они дадут результат не приходится. Осинькин пересобрал команду, деньги есть, какой-никакой план ,которого надо придерживаться – тоже.

Поэтому смотрим на тотал, он тут хорош. Тотал больше 2.5 голов сыграл и в 6 матчах грозненцев подряд и в 5 выездных матчах «КС» (тоже подряд). Подарок? Стоит присмотреться.

Тотал больше 2,5 голов – 1.85

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф

1 комментарий

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Юрий Хромов
ЦСКА в ж.....
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