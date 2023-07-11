Мы предложили 5 ставок на матч «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке. Что в итоге зашло?
«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти и взял очередной Суперкубок. Сергей Семак победил в четвертый раз и побил рекорд среди тренеров, а кипер Михаил Кержаков совершил два сэйва. Голкипер «Зенита» поймал мяч после удара Милана Гайича в левый от вратаря угол, а следом парировал удар Никиты Ермакова в противоположную сторону.
Редакция раздела «Ставки» на Sports.ru предложил 5 вариантов ставок на Суперкубок, 4 из них сыграли.
• Начали с того, что в истории Суперкубков только пять раз за 19 розыгрышей обладателю Кубка России удалось обыграть чемпиона. ЦСКА это сделал дважды (в 2009-м и 2018-м годах), а «Зенит» – в 2016 году.
«Зенит» в итоге победил.
А потом выбрали топовые линии на игру.
• Команды еще не в оптимальной форме, начавшаяся распродажа у Федотова, перетасовка игроков у Семака – эксперименты в центре поля и Ду Кейрос в старте. Мы посчитали, что ожидать результативного футбола не стоит.
0:0 в основное время.
• Подсмотрели тренд, что минимум 9 угловых подавалось в 7 из 8 последних личных встреч команд в РПЛ. Суперкубок не стал исключением.
9 угловых в матче.
• Матчи «Зенита» и ЦСКА исторически не самые грубые, отсюда и такой тренд на количество карточек. В 6 из 7 последних личных встреч в РПЛ судьи показывали командам не больше пяти предупреждений.
Сегодня показано 2 желтые карточки.
• Единственный, кто «подвел» – Федор Чалов, форвард не забил, хотя мы считали, что он сделает это в основное время. Зато у него было два классных момента, да и в серии пенальти он пробил Кержакова.
Сезон только начинается, дальше будет больше топового контента и интересных линий!
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«Зенит» обыграл ЦСКА в Суперкубке по пенальти. Аналитики букмекерских контор в нее не верили, кэфы были очень высокими
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов
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