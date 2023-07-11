Мы предложили 5 ставок на матч «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке. Что в итоге зашло?

«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти и взял очередной Суперкубок. Сергей Семак победил в четвертый раз и побил рекорд среди тренеров, а кипер Михаил Кержаков совершил два сэйва. Голкипер «Зенита» поймал мяч после удара Милана Гайича в левый от вратаря угол, а следом парировал удар Никиты Ермакова в противоположную сторону.

Редакция раздела «Ставки» на Sports.ru предложил 5 вариантов ставок на Суперкубок, 4 из них сыграли.

• Начали с того, что в истории Суперкубков только пять раз за 19 розыгрышей обладателю Кубка России удалось обыграть чемпиона. ЦСКА это сделал дважды (в 2009-м и 2018-м годах), а «Зенит» – в 2016 году.

«Зенит» в итоге победил.

А потом выбрали топовые линии на игру.

• Команды еще не в оптимальной форме, начавшаяся распродажа у Федотова, перетасовка игроков у Семака – эксперименты в центре поля и Ду Кейрос в старте. Мы посчитали, что ожидать результативного футбола не стоит.

0:0 в основное время.

• Подсмотрели тренд, что минимум 9 угловых подавалось в 7 из 8 последних личных встреч команд в РПЛ. Суперкубок не стал исключением.

9 угловых в матче.

• Матчи «Зенита» и ЦСКА исторически не самые грубые, отсюда и такой тренд на количество карточек. В 6 из 7 последних личных встреч в РПЛ судьи показывали командам не больше пяти предупреждений.

Сегодня показано 2 желтые карточки.

• Единственный, кто «подвел» – Федор Чалов, форвард не забил, хотя мы считали, что он сделает это в основное время. Зато у него было два классных момента, да и в серии пенальти он пробил Кержакова.

Сезон только начинается, дальше будет больше топового контента и интересных линий!

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов