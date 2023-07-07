Топ ставок на Суперкубок: гол Чалова, низкая результативность и негрубая игра
15 июля в 17:00 по Москве на «Ак Барс Арене» в Казани пройдет Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА.
Раздел «Ставки на Sports.ru» собрал самые интересные линии на матч открытия сезона. Погнали!
Мало голов, но много угловых
ЦСКА был одним из двух клубов, которые смогли обыграть «Зенит» в прошлом сезоне, при этом питерцы не проигрывают москвичам в 10 из 12 последних личных встреч. Плюс не больше 3 голов забивалось в 6 из 8 последних личных встреч в РПЛ (при двух возвратах).
Старт сезона, начавшаяся распродажа у Федотова, перетасовка игроков у Семака – в общем, ожидать результативного футбола не стоит. Это не Суперкубки-2021 и 2022, когда у «Зенита» практически не менялся состав, за счет чего случились сухие и крупные победы над «Локомотивом» (3:0) и «Спартаком» (4:0).
Тотал меньше 3 голов – 1.48
Не стоит забывать, что минимум 9 угловых подавалось в 7 из 8 последних личных встреч команд в РПЛ.
Тотал больше 8,5 угловых – 1.54
Негрубая игра
Матчи «Зенита» и ЦСКА исторически не самые грубые, отсюда и такой тренд на количество карточек. В 6 из 7 последних личных встреч в РПЛ судьи показывали командам не больше пяти предупреждений (при этом случилось 2 возврата). Игра точно будет не грубой, поэтому вариант такой.
Тотал меньше 5 ЖК – 1.93
Гол Чалова – приятный коэффициент
«Зенит» сейчас очень напоминает себя образца марта-2023, когда как раз и случился проигрыш ЦСКА. Ключевая проблема – центральная зона. Тогда отсутствовал Барриос, сейчас же он просто не готов функционально. Клаудиньо – после повреждения и, возможно, не сыграет, Ду Кейрос и Коваленко еще адаптируются, Васильева вряд ли выпустят, Вендел в Бразилии, а Родригао не сыграет из-за травмы. А еще есть Далер Кузяев, который вообще укатил в «Гавр».
На фоне этих бед вполне может проявить себя Федор Чалов. Мужчина умеет не только забивать голы и напрягать центральных защитников, в системе Федотова форвард частенько уходит в центр поля, чтобы опорная зона и центрхавы соперника не расслаблялись.
Как итог – вероятно, Чалов просто начнет контратаку и завершит ее. Или после прохода в свободную зону, или после отыгрыша с партнером и гола с передачи.
Стоит присмотреться к линии на гол воспитанника ЦСКА, тем более в конце прошлого сезона он разогнался не на шутку: 7 голов за 10 игр. И в финале Кубка забил.
Чалов забьет – 3.10
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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