В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!

Где будет новый клуб (или клубы)?

После нескольких лет отшучиваний и отрицаний комиссионер НБА Адам Сильвер в интервью Шакилу О’Нилу заявил, что лига будет расширена. Текущие 30 команд не отвечают глобальному плану по повышению статуса НБА в мире, поэтому надо еще. Минимум одну-две.

Перед стартом второго матча финальной серии НБА Шак задал Сильверу вопрос о расширении – и вот что он ему ответил. «Возможность расширения, конечно же, присутствует. В последние пару лет мы хотели улучшить Коллективное соглашение, сделать его более прозрачным, мы это сделали. Мы хотим точно понять, кому будут принадлежать права на трансляции, следующей весной мы уже займемся этим процессом.

Как только завершатся все подготовительные вопросы, мы напрямую займемся расширением Лиги. Мы очень заинтересованы в расширении как успешная организация, нам это только на руку. И есть много чудесных городов, в которых мы бы хотели видеть команды НБА», – заявил Сильвер.

Про какие города говорит Адам Сильвер?

Американские букмекеры уже выкатили список городов, которые, вероятнее всего, получат команду НБА.

Почему Лас-Вегас? Рынок и успех в других видах спорта

Очевидно, что Лас-Вегас и Сиэтл – безусловные фавориты в гонке. Успешный переезд одной из лучших команд НФЛ «Рэйдерс» в Вегас, создание команды НХЛ «Голден Найтс», взявшей Кубок Стэнли в этом году, проведение Летней Лиги НБА, женская команда WNBA «Эйсес», возможность поставить на игры команд не отходя от стадиона… Вегас – точно город мечты.

Да и Сильвер лично намекнул на Вегас в небольшом интервью репортеру ESPN Малике Эндрюс, сказав, что этот город был бы отличным местом для создания франшизы.

Плюсы Вегаса:

• расположение;

• привлекательная со всех сторон инфраструктура и окружение;

• строительство ультрасовременной арены с нуля;

• огромный потенциал для туризма и создания специальных семейных предложений для посещения игр, достопримечательностей и прочих активностей.

Минусы:

• кажется, их нет. Посмотрев на опыт НФЛ и НХЛ, открывших там свои франшизы, НБА не упустит шанс урвать свой кусок вегасовского пирога.

Кэф в 1.10 явно намекает на то, что команде быть, но не раньше 2025 года, а то и позже. Здесь явно ощущается дух Леброна Джеймса. Как раз к тому времени он может завершить карьеру и купить пакет акций – сам Леброн обращался к Сильверу после игры в Вегасе.

«Здесь лучшая фан-база в мире, я бы с удовольствием привел бы сюда в какой-то момент команду, – говорил Леброн. – Вероятно, Сильвер смотрит каждое интервью и расшифровки от игроков НБА, поэтому я хочу, чтобы здесь появилась команда. Спасибо, Адам».

Почему Сиэтл? Традиции и история

Слышишь «расширение», в голове – «Сиэтл Суперсоникс» и давние баскетбольные традиции в городе дождей.

После продажи команды и переезда талантов Кевина Дюрэнта, открытия Уэстбрука, Хардена и прочих в Оклахоме, экс-владелец «Соникс» Ховард Шульц не раз высказывался, что совершил чудовищную ошибку, продав любимую франшизу. В автобиографии владелец сети «Старбакс» писал: «Это зияющая рана, одна из главных ошибок в моей профессиональной карьере и жизни. Я буду сожалеть об этом до конца жизни».

Вариант с Сиэтлом тоже оценивают вполне реально. И тут все понятно: починили и расширили арену, в НХЛ запустили «Кракен», и за ним в НБА пристально следят. Опять же, спортивные традиции здесь глубокие, в НФЛ играют популярные «Сихокс».

Вопрос в другом: а действительно ли нужно возвращать команду в город, который фактически от нее отказался? Букмекеры уверены, что да – коэффициент 1.20 на это намекает.

Плюсы:

• возвращение домой.

Минусы:

• возвращение домой.

Почему Мехико? Экспансия в Мексику, огромный рынок

Мехико не избалован спортивным присутствием, по сути, кроме футбольных «Крус Асуля», «Америки» и «Пумас», поделивших городские сферы влияния на троих, в столице Мексики больше нет профессионального спорта.

НБА давно заигрывает с Мехико, частенько проводит там один-два матча регулярного сезона, а два года назад даже приняла местную команду «Капитанес» в свою фарм-лигу, но есть одно существенное «но»: высокогорье. Мехико находится на высоте 2204 метра над уровнем моря, а самая высокая арена НБА в Денвере – 1608 метра. Зная, как игроки жалуются, что играть против «Денвера» тяжело, представьте, какой шквал обрушится на арену в Мехико?

Впрочем, про атмосферу здесь исключительно положительные отзывы, а особенно здесь большая фан-база у «Сан-Антонио». А тут как раз и Вембаньяма, и шансы на возвращение в статус контендера, дополнительное повышение популярности... Кэф в 5.00 выглядит лакомым кусочком, но кто этого Сильвера знает.

Плюсы:

• мексиканская диаспора в США, которая сразу создаст мощнейшую фан-базу;

• расширение в Латинскую Америку и огромный рынок (плюс возможности) для продвижения НБА дальше.

Минусы:

• высокогорье и возможная критика в СМИ;

• есть Сиэтл и Вегас, которые выглядят немного предпочтительнее.

Почему Ванкувер? Вторая канадская команда, хороший рынок

В последние годы Ванкувер превратился в один из самых процветающих городов не только Канады, но и всей Северной Америки. По сути, это такой старший брат Шарлотт, и центр досуга и жизни белых, серых, да каких угодно воротничков на континенте.

Попытки создать там франшизу НБА уже провалились, вспомните «Ванкувер Гриззлис», эксперимент признали неудачным, а новым местом для жизни команды назначили Мемфис. Стоит отметить, что в конце XX века Ванкувер не был настолько пышущим деньгами и жизнью городом, а воспринимался как город на отшибе.

Как и в случае с Мехико, «Уайткэпс» из МЛС и «Кэнакс» из НХЛ не могут охватить полмиллиона жителей города. Команда НБА может решить вопрос, тем более фан-база там осталась. Ну и опять же – вторая канадская команда, возможное противостояние с «Рэпторс». Коэффициент в 9.00 говорит о том, что еще одна команда в Канаде будет, только, скорее всего, не в это расширение.

Плюсы:

• огромный рынок;

• один из самых процветающих городов континента;

• баскетбольный опыт уже есть.

Минусы:

• провал с «Гриззлис» и переезд после 6 сезонов в лиге.

Луивилль, Канзас и Париж можно не рассматривать в ближайшей перспективе. Да, у первых двух городов большой опыт содержания команд в НФЛ и NCAA, однако это не самые привлекательные рынки.

Париж? Может, когда-нибудь – вместе с Лондоном и появлением отдельного европейского дивизиона. Но до экспансии в Старый Свет НБА все еще далеко – вряд ли лига будет устраивать себе такие сложности с календарем, планированием и логистикой.

А где бы вы хотели видеть следующую команду НБА?

Фото: unsplash.com/Stephen Leonardi, Robert Ritchie, Jezael Melgoza, Matt Wang