Кажется, у Роналду все хорошо в «Аль-Насре». Но о его возвращении в Европу все равно говорят

Вернется?

За последний календарный год Криштиану Роналду превратился из кареты в тыкву. Война бесконечности с Эриком тен Хагом, провал с Португалией на ЧМ и полировка катарских лавок, интервью Пирсу Моргану и пенсия в «Аль-Насре».

Этим летом сам Криш не подрывает, это делает Джорджина с ее реалити, Джорджина и ее публичные речи, Джорджина и ее хотелки. Кажется, госпоже Родригес, отхватившей одного из самых завидных спортсменов мира скучно в Саудовской Аравии, поэтому линия на то, что португалец может свалить с Ближнего Востока на месте. И надо понять одно, реален ли его уход?

Почему Роналду останется?

За 16 игр в составе «Аль-Насра» Криш настрелял 14 мячей, чуть не стал лучшим бомбардиром Лиги и вообще выглядел как молодая и недовольная всеми версия самого себя. Он отчитывал партнеров, сменил тренера, ругался с соперниками, короче, всячески притворялся не надутым индюком, приехавшим доигрывать, а звездой. Настоящей звездой, которая хочет светить еще как минимум пару сезонов.

• забивал каждые 102 минуты (при голевой конверсии 18%);

• наносил 4,9 удара по воротам из которых 2,0 летело в створ;

• создал 5 больших шансов;

• отдавал в среднем за игру 1,3 ключевых паса;

• и совершал 43,9 касаний.

Остается!

После недавнего интервью становится ясно, что Криш плотно сидит на рекордах (хотя сам и отрицает), а фокус отдан сборной Португалии, а не клубной карьере:

«Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную, я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной.Я счастлив, это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией. Я надеюсь, что мы еще сможем выиграть несколько титулов».

Роналду остается в «Аль-Насре» и гребет деньги лопатой, а заодно и еще несколько гештальтов закрывает.

Роналду станет лучшим бомбардиром Лиги по итогам сезона – 1.80

Побьет рекорд результативности за сезон (34 гола) – 3.50

А куда он может уйти?

Варианты еще есть. Кроме очевидной линии на то, что Криш забьет первый гол сезоне-23/24 в Эр-Рияде (1.02) есть еще три менее вероятных направления.

Поездка в «Ньюкасл» всплывала с самого начала года, считалось, что Криш позагорает в песках и вернется в АПЛ аккурат перед Лигой чемпионов. Вторая часть плана успешно реализована, «Касл» в ЛЧ, а вот первая… для чего при Уилсоне и Исаке примадонна с раздутой платежкой? Да и заветная «семерка» занята. Возвращения в Англию не предвидится, просто потому что это разрушит семейную атмосферу, которую выстроил Эдди Хау и никак не впишется в схему поступательного развития команды, а не раздутия рынка и платежки. Хотя это и фаворит по мнению аналитиков (текущее место работы оставим за скобками) букмекерских контор, переход выглядит мягко говоря странным (и даже невероятным).

Роналду забьет первый гол сезоне-23/24 в Ньюкасле – 12.00

Трансферы в «Баварию» и «ПСЖ» ? С финансовой точки зрения обе команды способны закрыть сделку, но есть нюансы У немцев в составе мятежный Садьо Мане – сначала нужно избавиться от него. И Томас Тухель, который в прошлое межсезонье отбивался от ТоддаБоули в «Челси» с его навязчивой идеей перевезти таланты Роналду в Лондон.

Томас понимает, что Криш уже не тот спелый фрукт, каким он себе представляет, поэтому после практически провального сезона-22/23 покупка Роналду выглядит как выстрел в ногу.

Роналду забьет первый гол сезоне-23/24 в Баварии – 15.00

А в Париже начинается чистка и выстраивание совершенно иного коллектива, с упором на французскую молодежь и создание базового клуба сборной. Плюс есть два фактора, которые кричат о том, что португальца там не будет:

1) Мбаппе и его галактическое эго.

2) Ехать в команду, откуда сбежал Месси? Сложно представить такое в исполнении Криша.

Переход в «ПСЖ» тоже с кэфом 15.00

Так что идеальный способ для поддержания формы – чемпионат Саудовской Аравии. А там и множество миллионов причин для того, чтобы остаться.

Фото: instagram.com/alnassr; globallookpress.com/Pedro Rocha/Global Imagens