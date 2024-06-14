Кто играет за Германию? А за Италию? Тест на знание составов участников Евро-2024

Евро-2024 вот-вот начнется, команды готовы к главному футбольному турниру лета. Все определились с составами.

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