Кто играет за Германию? А за Италию? Тест на знание составов участников Евро-2024
Евро-2024 вот-вот начнется, команды готовы к главному футбольному турниру лета. Все определились с составами.
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1 комментарий
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Бабича не знал, РПЛ не смотрю, в остальном изи конечно
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