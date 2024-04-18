В 2026 году на Кубке Гагарина закончится место для новых чемпионов. Так ли это?

Совсем скоро Кубок Гагарина узнает нового обладателя. А хорошо ли вы знаете главный трофей отечественного хоккея. Давайте проверим: отличите правдивый факт про кубок от придуманного нами?

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