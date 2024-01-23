БЕТСИТИ
Блог
Спецпроект

Фото за шахматной доской? Или подарки друг другу? Интересные факты про двух легенд

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Интер Майами Интер Майами
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

1 февраля «Интер» из Майами сыграет с «Аль-Насром». Самая привлекательная и главная особенность этого матча – новая встреча Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Эту игру многие называют «последним танцем» двух легенд. 

Роналду и Месси соревновали более 15 лет: мы следили за карьерами и сравнивали их по голам, трофеям, «Золотым мячам» и другим показателям. А помните ли вы историю соперничества двух великих игроков? Отвечайте правильно на вопросы о нем и забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых игроков.

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Играли друг против друга в финале Лиги чемпионов - Ложь
В смысле? А финал ЛЧ 2008/09 «Барса» - «МЮ»?
+54
-1
+53
две ошибки:
- они играли в финале друг против друга.
- совместного фото за шахматной доской не было, это склейка
+50
-3
+47
Ответ Илья Егоров
Добрый день. Ошибку о финале ЛЧ поправили. Совместное фото есть – здесь они оба в кадре, а насчет склейки мы написали в пояснениях
Тогда переформулируйте вопрос, склейка- это не совместное фото
+36
-1
+35
10/10. Сомневался насчет фото. Все-таки фото не совсем совместное, это склейка. Если склейку считать совместным фото, то у меня есть совместные фото и с Роналду и с Месси, да и с другими футболистами.
+29
-1
+28
Я устал получать смс по 100 000 рублей, можно утихомирить амбиции ваши по раздаче денег? Еще даже не решил что делать с наследством троюрдного дяди из нигерии...
+19
-1
+18
В финале ЛЧ они не встречались, но история была бы красивая.

Да-да, красивая история. Один-в-один финал ЛЧ 2009.
+14
-2
+12
Довольно легкий тест, даже если не следить за этими двумя, а просто время от времени читать заголовки новостей ) Совместное фото - сомнительный вопрос. С одной стороны, это коллаж, с другой - оба дали согласие на то, чтобы присутствовать на этом фото.
+6
0
+6
Ответ yulay
две ошибки: - они играли в финале друг против друга. - совместного фото за шахматной доской не было, это склейка
аналогично, ответил, что нет, потому что это склейка, а не фото.
+6
-1
+5
Ответ JENNINGS
Играли друг против друга в финале Лиги чемпионов - Ложь В смысле? А финал ЛЧ 2008/09 «Барса» - «МЮ»?
Все смотрят на майку Реала, потому и ошибаются
+5
0
+5
Интересно. То есть если я прифотошоплю себя к Месси - у меня с ним тоже совместное фото будет?
+5
0
+5
Так по факту же нет фото за шахматной доской - это фотошоп, 2 склееных фото
+4
0
+4
Ответ Semen6009
Я устал получать смс по 100 000 рублей, можно утихомирить амбиции ваши по раздаче денег? Еще даже не решил что делать с наследством троюрдного дяди из нигерии...
Тебе тоже прислали подобное письмо?! мой дядя из Нигерии Маршалл Топорков оставил мне наследство в 20 лямов баксов!! Сейчас решаем с адвокатом куда там чего отправить. Повезло же нам)
+4
0
+4
Ответ Loko
Да не было никакого противостояния - слишком разный у них уровень мастерства. 60% "достижений" Роналду околофутбольного, часто скандального свойства. А Месси в это время творил Историю футбола.
да, да, не пиши такого больше никому.
+6
-3
+3
Ответ Илья Егоров
Добрый день. Ошибку о финале ЛЧ поправили. Совместное фото есть – здесь они оба в кадре, а насчет склейки мы написали в пояснениях
это не исправляет ошибку: большая часть пользователей людей считает, что совместной фотографии за доской не было(что обоснованно)
+3
0
+3
Ответ JENNINGS
Играли друг против друга в финале Лиги чемпионов - Ложь В смысле? А финал ЛЧ 2008/09 «Барса» - «МЮ»?
Добрый день. Спасибо. Поправили!
+2
0
+2
Ответ Semen6009
Я устал получать смс по 100 000 рублей, можно утихомирить амбиции ваши по раздаче денег? Еще даже не решил что делать с наследством троюрдного дяди из нигерии...
🤣🤣🤣🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Loko
Посмотри список лучших 100 футболистов за 2023год. Месси - 10-й, а Ронни всего лишь 27-й. Совершенно разный уровень. Надеюсь, ты понимаешь, что не я составлял этот список. У Месси 8(восемь) Золотых мячей, а у Ронни ? То-то же. Совсем другой уровень. Так кто из нас сумасшедший? То-то же. Не благодари.
Я тебе привёл сухие ЦИФРЫ его ИГРЫ, ты мне в ответ какие-то субъективные рейтинги и цацки.
Ну вот смотри, что за список, кто составлял? Ты что не понимаешь, что это субъективщина? К слову, Рону 38 лет, Месси на 2.5 года младше, в его возрасте Рон был топ-3 бомбардиром АПЛ. Мне серьезно надо объяснять, что почти 39 это уже прям совсем много лет?
Что касается индивидуальных наград - так Месси дают их за любой чих, буквально, ты недавний зе бест пропустил? За что ему дали? За 6 голов в Лиге 1?
По сути, он бы не опередил ни Ван Дейка, ни Левандовски не будь у него буста в виде супер популярности и зачётки. Разница с ВВД в 7 голосов - это по сути проигрыш, кто такой ВВД и кто Месси в плане медийности?
И да, даже если бы все эти цацки имели объективную ценность, то 5 против 8 это тоже конкуренция, учитывая, что когда Рон уходил из Реала у них было их поровну.
Ну и к слову, я смотрел много матчей с месси, и в последние 3 года он абсолютно меня не впечатлял (кроме отдельных матчей, например на чм были неплохие, но там уровень игры другой у сборных). Вот буквально, без хейта, если ты смотрел игру меси, то понимаешь, что его даже в топ-50 быть не должно (как и Рона). Он что-то мог только против слабых команд, во всех последних матчах против топ соперников он исчезал.
+3
-2
+1
Ответ Артём Поддубный
да, да, 53 гола у одного и ничего у другого, один на 10 месте, другой на 27. ты веришь в адекватность каких-то рейтингов? это позор.
Сейчас он еще про The Best скажет, что, мол, Месси же получил. Значит, он-лучший игрок 2023-го)
+2
-1
+1
Ответ micka
А кто из них кого "склеил"?
Ваганович перелогинься
+1
0
+1
Ответ Фанат футбола 777
Так по факту же нет фото за шахматной доской - это фотошоп, 2 склееных фото
я на этом не корректном вопросе тоже погорел
+1
0
+1
Роналду и Месси встречались финале ЛЧ 2009, тест с ошибкой(
+2
-1
+1
Ответ yulay
две ошибки: - они играли в финале друг против друга. - совместного фото за шахматной доской не было, это склейка
Добрый день. Ошибку о финале ЛЧ поправили. Совместное фото есть – здесь они оба в кадре, а насчет склейки мы написали в пояснениях
+4
-3
+1
Ответ JENNINGS
Ну, на фото в этом вопросе - Роналду и Месси - в матче полуфинала ЛЧ сезона 2007/08 «Барса» - «МЮ»
присмотрелся. был не прав
+1
0
+1
Ответ Alexandr Petrov
Все смотрят на майку Реала, потому и ошибаются
Ну, на фото в этом вопросе - Роналду и Месси - в матче полуфинала ЛЧ сезона 2007/08 «Барса» - «МЮ»
+1
0
+1
Про Месси новости уже неинтересны. Он уже вошёл в историю. Может жить так как пожелает.
+3
-2
+1
Ответ teo_heel
Ничего так, что розовый какое-то время считался чисто мужским цветом? Это потом на него начали гнать, мол девчачий цвет и всё такое. Так что не позорься. PS. Розовый – один из основных цветов Интер Маями, так что вдвойне не позорься. Ничего плохого в цвете нет. Если тебе он не нравится, проблема только лишь в тебе.
Скоро пешеход оденет радужную, тоже будешь защищать?
0
0
0
Ответ yulay
две ошибки: - они играли в финале друг против друга. - совместного фото за шахматной доской не было, это склейка
А кто из них кого "склеил"?
0
0
0
Ответ Nek Nek
Видели новую гомосяцкую форму леомеля?! Розовая! Фууу!
Ничего так, что розовый какое-то время считался чисто мужским цветом? Это потом на него начали гнать, мол девчачий цвет и всё такое. Так что не позорься.
PS. Розовый – один из основных цветов Интер Маями, так что вдвойне не позорься. Ничего плохого в цвете нет. Если тебе он не нравится, проблема только лишь в тебе.
0
0
0
Ответ Loko
Да не было никакого противостояния - слишком разный у них уровень мастерства. 60% "достижений" Роналду околофутбольного, часто скандального свойства. А Месси в это время творил Историю футбола.
У Роналду нет божественного таланта.Он всего добивался сам.
+1
-1
0
Ответ Loko
А кому верить? Тебе что-ли?
Понятно все с тобой) Видимо,для тебя Месси-лучший игрок 2023-го))
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий