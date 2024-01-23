Фото за шахматной доской? Или подарки друг другу? Интересные факты про двух легенд

1 февраля «Интер» из Майами сыграет с «Аль-Насром». Самая привлекательная и главная особенность этого матча – новая встреча Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Эту игру многие называют «последним танцем» двух легенд.

Роналду и Месси соревновали более 15 лет: мы следили за карьерами и сравнивали их по голам, трофеям, «Золотым мячам» и другим показателям. А помните ли вы историю соперничества двух великих игроков? Отвечайте правильно на вопросы о нем и забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых игроков.