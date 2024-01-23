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Фото за шахматной доской? Или подарки друг другу? Интересные факты про двух легенд
1 февраля «Интер» из Майами сыграет с «Аль-Насром». Самая привлекательная и главная особенность этого матча – новая встреча Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Эту игру многие называют «последним танцем» двух легенд.
Роналду и Месси соревновали более 15 лет: мы следили за карьерами и сравнивали их по голам, трофеям, «Золотым мячам» и другим показателям. А помните ли вы историю соперничества двух великих игроков? Отвечайте правильно на вопросы о нем и забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых игроков.
В смысле? А финал ЛЧ 2008/09 «Барса» - «МЮ»?
- они играли в финале друг против друга.
- совместного фото за шахматной доской не было, это склейка
Да-да, красивая история. Один-в-один финал ЛЧ 2009.
Ну вот смотри, что за список, кто составлял? Ты что не понимаешь, что это субъективщина? К слову, Рону 38 лет, Месси на 2.5 года младше, в его возрасте Рон был топ-3 бомбардиром АПЛ. Мне серьезно надо объяснять, что почти 39 это уже прям совсем много лет?
Что касается индивидуальных наград - так Месси дают их за любой чих, буквально, ты недавний зе бест пропустил? За что ему дали? За 6 голов в Лиге 1?
По сути, он бы не опередил ни Ван Дейка, ни Левандовски не будь у него буста в виде супер популярности и зачётки. Разница с ВВД в 7 голосов - это по сути проигрыш, кто такой ВВД и кто Месси в плане медийности?
И да, даже если бы все эти цацки имели объективную ценность, то 5 против 8 это тоже конкуренция, учитывая, что когда Рон уходил из Реала у них было их поровну.
Ну и к слову, я смотрел много матчей с месси, и в последние 3 года он абсолютно меня не впечатлял (кроме отдельных матчей, например на чм были неплохие, но там уровень игры другой у сборных). Вот буквально, без хейта, если ты смотрел игру меси, то понимаешь, что его даже в топ-50 быть не должно (как и Рона). Он что-то мог только против слабых команд, во всех последних матчах против топ соперников он исчезал.
PS. Розовый – один из основных цветов Интер Маями, так что вдвойне не позорься. Ничего плохого в цвете нет. Если тебе он не нравится, проблема только лишь в тебе.