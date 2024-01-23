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Роналду и Месси дрались и отдыхали на Мальдивах – правда или ложь из отношений великих

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Футбол Футбол

1 февраля «Интер» из Майами сыграет с «Аль-Насром». Самая привлекательная и главная особенность этого матча – новая встреча Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Эту игру многие называют «последним танцем» двух легенд. 

Роналду и Месси соревновали более 15 лет: мы следили за карьерами и сравнивали их по голам, трофеям, «Золотым мячам» и другим показателям. А помните ли вы историю соперничества двух великих игроков? Отвечайте правильно на вопросы о нем и и забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых игроков.

10 комментариев
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Играли друг против друга в финале Лиги чемпионов - Ложь
В смысле? А финал ЛЧ 2008/09 «Барса» - «МЮ»?
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+11
две ошибки:
- они играли в финале друг против друга.
- совместного фото за шахматной доской не было, это склейка
+9
-1
+8
Ответ Илья Егоров
Добрый день. Ошибку о финале ЛЧ поправили. Совместное фото есть – здесь они оба в кадре, а насчет склейки мы написали в пояснениях
Тогда переформулируйте вопрос, склейка- это не совместное фото
+5
0
+5
В финале ЛЧ они не встречались, но история была бы красивая.

Да-да, красивая история. Один-в-один финал ЛЧ 2009.
+5
-1
+4
10/10. Сомневался насчет фото. Все-таки фото не совсем совместное, это склейка. Если склейку считать совместным фото, то у меня есть совместные фото и с Роналду и с Месси, да и с другими футболистами.
+3
0
+3
Ответ yulay
две ошибки: - они играли в финале друг против друга. - совместного фото за шахматной доской не было, это склейка
Добрый день. Ошибку о финале ЛЧ поправили. Совместное фото есть – здесь они оба в кадре, а насчет склейки мы написали в пояснениях
+2
0
+2
Я устал получать смс по 100 000 рублей, можно утихомирить амбиции ваши по раздаче денег? Еще даже не решил что делать с наследством троюрдного дяди из нигерии...
+1
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+1
Ответ JENNINGS
Играли друг против друга в финале Лиги чемпионов - Ложь В смысле? А финал ЛЧ 2008/09 «Барса» - «МЮ»?
Добрый день. Спасибо. Поправили!
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Роналду и Месси встречались финале ЛЧ 2009, тест с ошибкой(
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Довольно легкий тест, даже если не следить за этими двумя, а просто время от времени читать заголовки новостей ) Совместное фото - сомнительный вопрос. С одной стороны, это коллаж, с другой - оба дали согласие на то, чтобы присутствовать на этом фото.
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