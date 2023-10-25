В класико забивал футболист из России? Тест к матчу сезона Ла Лиги

Класико сезона уже в субботу – «Барселона» и «Реал» сыграют друг против друга 255-й раз. Чего только в матчах между этими командами ни происходило.

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