В класико забивал футболист из России? Тест к матчу сезона Ла Лиги
Класико сезона уже в субботу – «Барселона» и «Реал» сыграют друг против друга 255-й раз. Чего только в матчах между этими командами ни происходило.
Кстати, а попробуете угадать, что случалось в матчах «Барсы» против «Реала», а какие события мы выдумали? Отличайте правду от вымысла и забирайте бонус до 100 тысяч рублей от БЕТСИТИ для новых игроков.
«Реал Мадрид» - «Барселона» 11:1 - самый крупный счёт в истории Класико
p.s. А по поводу теста: 8/9, ошибка в вопросе про овации