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В класико забивал футболист из России? Тест к матчу сезона Ла Лиги

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Класико сезона уже в субботу – «Барселона» и «Реал» сыграют друг против друга 255-й раз. Чего только в матчах между этими командами ни происходило.

Кстати, а попробуете угадать, что случалось в матчах «Барсы» против «Реала», а какие события мы выдумали? Отличайте правду от вымысла и забирайте бонус до 100 тысяч рублей от БЕТСИТИ для новых игроков.

27 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Don_Krebs
Про свиную голову не знал. Остальное легко.
По моему как раз свинная голова это классика классико :) По крайней мере для всех кто старше 20, и ещё помнит Фиго
+20
-2
+18
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Дороф
Ответ predMBAPPE
если речь о 1943 году после первого матча где Барса выиграла 3.0 а во втором матче игроков избили и затерроризировали и итог 11.1 чем по сей день гордятся мадридиста, честный футбол у них в крови)))😎🔥
Было бы ещё достаточно доказательств в ваших словах... в той истории всё слишком мутно.
+14
-7
+7
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читай ниже ↙
8/9,прокол случился с овациями для футболистов Мадрида
+5
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+5
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барБИлона в сегунде
8/9 с Черышевым мимо.
+2
0
+2
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Дима Костылев
8/9 только с овациями мимо цели
+1
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wyjhg6qhfc
9/9 настоящий эксперт Лаундруп залупундурт
+1
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Егор
Ой, а я тоже помню один матч. Барса реал 15-1
+5
-5
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Don_Krebs
Про свиную голову не знал. Остальное легко.
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Александр Белоусов
Видимо у меня одного не работает
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Кирилл Берестов
Стоп, Эспаньол это гранд? Смолов забивал и реалу и барсе за Сельту)
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Кука басс
Ответ Егор
Ой, а я тоже помню один матч. Барса реал 15-1
Не гони
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JENNINGS
Ответ Егор
Ой, а я тоже помню один матч. Барса реал 15-1
Такого матча не существовало.
«Реал Мадрид» - «Барселона» 11:1 - самый крупный счёт в истории Класико
p.s. А по поводу теста: 8/9, ошибка в вопросе про овации
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Don_Krebs
Ответ Ихарь Окенфэйлов
По моему как раз свинная голова это классика классико :) По крайней мере для всех кто старше 20, и ещё помнит Фиго
Помню Фигу, но тогда особо не следил за классико, поэтому оказался не в курсе этой истории со свиной головой. Знаю, что хейтили его сильно.
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