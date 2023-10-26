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«Лос-Сантос Шримпс» – из НБА или GTA? Тест на знание североамериканских команд

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Отличите реальную команду от вымышленной?

Сезон НБА вот-вот начнется – будем снова следить за «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз» и «Голден Стейт Уорриорз». Какие все звучные названия!

А сможете отличить действительно игравшую в НБА команду от той, что мы выдумали (или взяли откуда-то еще)? Отвечайте на вопросы и забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых клиентов.

2 комментария

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Daff Rogers
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Magic_32
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