20 комментариев

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Сафин, Азаренко, Чилич... Знаете, кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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в финале ЮС она обыграла Плишкову, а на Уимблдоне и в Австралии одолела Серену. К сожалению, во Франции она была слишком далека от титула. Если не ошибаюсь, лучший результат - четвертьфинал..
У мужчин разве что Чилич, но и тот в финалы Большого Шлема чаще проходил. Сафин и дель Потро вообще имели шанс быть великими, но Марат - безбашенный, а Хуан Мартин - хрустальный.