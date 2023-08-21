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Сафин, Азаренко, Чилич... Знаете, кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Марат Сафин Марат Сафин
Марин Чилич Марин Чилич
US Open US Open
Виктория Азаренко Виктория Азаренко
Теннис Теннис

Скоро стартует US Open – последний турнир «Большого шлема» в сезоне. Самое время проверить в нашем тесте, как хорошо вы помните теннисистов и теннисисток, бравших трофей. Залетайте скорее – и забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых клиентов.

32 комментария

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Pink Floyd1276
Ответ dr_st
Вы что, первый раз с луны свалились?
На луну свалилась «Луна-25».
+13
-1
+12
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M.J.
10 из 10.....со 2 раза
+8
0
+8
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Egorushka56
Ответ Achilles 21
что то про кербер я думал что она австралию только брала
Кербер до карьерного Шлема не хватило только Ролан Гаррос.
в финале ЮС она обыграла Плишкову, а на Уимблдоне и в Австралии одолела Серену. К сожалению, во Франции она была слишком далека от титула. Если не ошибаюсь, лучший результат - четвертьфинал..
+4
0
+4
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dr_st
Ответ Огонь Твоей Души
1 из 10))
Вы что, первый раз с луны свалились?
+4
-2
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dalmolchun
4/10
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Максим Кириченко
4/10 под конец еле-еле наугад вытащил
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Ylli Spahiu
8/10
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Hardy
9/10 из-за Борга)
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AFP1
10 из 10 элементарные вопросы у конторки
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Kazanest
9/10 Борга переоценил
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dmitry79
Пенетта, Стивенс, Андрееску, Радукану (странно, что две последних не попали в тест) - какие еще чемпионства не поддаются логическому объяснению?
У мужчин разве что Чилич, но и тот в финалы Большого Шлема чаще проходил. Сафин и дель Потро вообще имели шанс быть великими, но Марат - безбашенный, а Хуан Мартин - хрустальный.
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Андрей Михайленко
Все вопросы кроме Борга легкие)
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Огонь Твоей Души
1 из 10))
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Egorushka56
9/10, забыл про победу Флавии(
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Varvar27
По мне,Пенетта ооочень секси
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karimALI
не работает кнопка "Забрать бонус 100 000 рублей"
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Asl Ali
Не знал ,что Борг не ездил дважды в Австралию из за того ,что терял шансы на календарный шлем. получается у него ещё парочку шлемов могло было быть
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Zoff
9/10
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Сергей Попов
10 из 10. Сомнения были только в Борге, но тут угадал)
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Mario Rodriguez
5/10
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minchanka
10/10
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AK 17
5 из 10)
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Трей
10/10. Не знал только про Борга, поэтому ставил наугад
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Achilles 21
что то про кербер я думал что она австралию только брала
+1
-1
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Smutske
Семёрочка. Кафельникова жалко ))
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